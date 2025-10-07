Arden dos toneladas de baterías en el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, en O Porriño

Archivo - CTAG y Vodafone impulsarán el desarrollo de sistemas de conducción automatizada en Galicia. - CTAG - Archivo

Dos toneladas de baterías almacenadas en contenedores han ardido este martes en el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), en O Porriño (Pontevedra), en la tarde de este martes.

Según informa el 112 Galicia, estos recipientes tienen un sistema de autoapagado, que, por razones que se desconocen, dejó de funcionar, por lo que las baterías entraron en reacción y comenzaron a arder.

Los bomberos apagaron un fuego sin consecuencias ni para la población ni para el entorno. La alerta se recibió en el 112 pasadas las 14,00 horas a través del personal de seguridad de la empresa, situada en el polígono de A Granxa.

Según explicaron los efectivos del parque comarcal de O Porriño, la cantidad de agua empleada en la extinción fue mínima porque optaron por sumergir las baterías en recipientes llenos de agua. De este modo, consiguieron la extinción completa. No obstante, el personal de la empresa afectada mantendrá la vigilancia.

Así, la intervención diseñada por los bomberos permitió reducir al máximo las aguas de extinción y, por lo tanto, el riesgo de contaminación en los cursos.

El operativo de emergencias estuvo compuesto por Bomberos de O Porriño y de O Morrazo, Protección Civil de la localidad, Policía Local y Guardia Civil.