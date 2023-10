El arquitecto Pedro de Llano pide ante Rueda evitar la "atrocidad" de una línea de alta tensión sobre el Castro Lupario

Recibe un galardón a su trayectoria en los Premios de Arquitectura de Galicia 2023, que también reconocen al arquitecto técnico Carlos Jorreto Veiga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Pedro de Llano ha recibido este viernes el reconocimiento a su trayectoria en los Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2023. En un discurso ante el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y las conselleiras de Medio Ambiente e Infraestruturas, Ángeles Vázquez y Ethel Vázquez, este profesional ha hecho un llamamiento al Gobierno gallego a dar marcha atrás en la autorización de una línea de alta tensión que atravesará el Castro Lupario --situado entre Brión y Rois (A Coruña--, lo que tacha de "atrocidad". "Esta sería la más hermosa noticia que yo hoy podría desear como premio", asegura.

En su intervención en la Cidade da Cultura, ha recordado que el arqueólogo Fernando Acuña Castroviejo fue el primero que le enseñó en su día el Castro Lupario, que junto con la aldea de Angueira de Castro conforman "uno de los más importantes paisajes gallegos", situado solo a una decena de kilómetros de Santiago.

Por ello, hace un llamamiento a que se opte por una "solución estudiada" que no supone una afectación a la zona: "Si no queremos que, dentro de un tiempo, alguien pueda preguntarse quiénes fueron los responsables de esa atrocidad".

El autor de 'Arquitectura popular en Galicia' apela a la "sensatez, austeridad y sensibilidad" en la arquitectura para evitar "irreversibles intervenciones no deseadas" como la del Castro Lupario. "El lugar en el que tenemos el gozo de vivir unas 20 familias de viejos, adultos y niños", situada a "200 metros" del Camino Portugués y en el lugar de "la última noche del Apóstol antes de ser enterrado".

La Xunta de Galicia dio luz verde el año pasado a una línea de alta tensión de 40 kilómetros que atraviesa una decena de municipios de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con inicio en el parque eólico de Lousame y final en la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas de Reis.

Este polémico proyecto recibió numerosas alegaciones de vecinos de Rois, diferentes ayuntamientos, el Consello da Cultura Galega y entidades como la Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de Bienes Culturales de España (ACRE), que alertan de afectación al Castro Lupario, la ruta portuguesa del Camino de Santiago, así como otros bienes culturales, tales como el Pazo do Faramello.

RUEDA: "INTENTAREMOS ATENDER"

En respuesta, Alfonso Rueda ha recogido el guante y ha comprometido: "Intentaremos atender". No obstante, ha defendido que debe haber un "equilibrio necesario" entre la actividad económica y el respeto al medio ambiente. "No podemos renunciar a no hacer nada en ningun sitio", sostiene, pero tampoco optar por el pensamiento de que "lo que se estropea ya se arreglará".

En esta línea, el presidente de la Xunta ha pedido "un voto de confianza", "con independencia de ideologías políticas", para "seguir intentándolo", pues quiere que Galicia tenga una "arquitectura de calidad en todos los sentidos", en donde "lo fundamental tiene que ser preservado". "Seguiremos escuchando, somos perfectamente conscientes que tenemos mucho que escuchar", ha garantizado.

Paralelamente, Rueda ha defendido que "siempre es bueno rehabilitar edificaciones antes que derribarlas", en un discurso en la que ha apostado por avanzar en la planificación urbanística.

REIVINDICACIÓN DE LA ARQUITECTURA ANÓNIMA RESPETUOSA CON EL ENTORNO

Conocido por obras como la rehabilitación de la aldea prerromana de Piornedo, en Cervantes (Lugo), o modificar el compostelano Pazo de Raxoi para acoger al Consello da Cultura Galega, Pedro de Llano ha hecho una reivindicación de la "arquitectura anónima" de Galicia, que tiene en cuenta la adaptación al territorio y se hace "en función de las necesidades" de la gente, lo que contrasta con "gran parte" de la arquitectura actual marcada por un contexto económico y social "ajeno al mundo". Apela a conseguir soluciones basadas en un "mayor rendimiento y menor impacto" al ecosistema.

La toma de la palabra de De Llano ha comenzado con una anécdota de cómo en los incendios de 2017 un amigo suyo de Piornedo le llamó para que hiciese algo contra el fuego. Así, intentó llamar al por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero no logró ponerse en contacto con él. Entonces, consiguió hablar con Alfonso Rueda, por entonces vicepresidente, del que recuerda su "amabilidad" y quien le prometió que haría "lo imposible por salvar la aldea". "Una hora después, los aviones mojaban Piornedo".

Sobre este anécdota, Rueda ha dicho que "los aviones vinieron porque tenían que venir". Valora que este verano está siendo "muy tranquilo en cuanto a incendios" --"toquemos madera", ha afirmado--, pero ensalza el "buen sistema extincion" y que también haya "ciudadanos concienciados".

De Llano considera que Galicia "necesita ser pensada desde la perspectiva de protección de la naturaleza y su patrimonio natural". Por todo ello, el medio ambiente y la cultura "deben convertirse en una prioridad que garantice todas y cada una de las intervenciones", con un aprovechamiento de los recursos "austera y lógica".

Finalmente, De Llano ha terminado con un emotivo recuerdo para su mujer, Margarita Neira. "El gran amor de mi vida", ha sentenciado.

HOMENAJE A CARLOS JORRETO VEIGA Y MÁS PREMIADOS

Más allá de Pedro de Llano, estos premios han reconocido a Carlos Jorreto Veiga. Con 83 años y una carrera de más de 60 años, ha sido premiado por su trayectoria en la categoría de arquitecto técnico en la que destacan actuaciones como la rehabilitación de Santo Estevo de Ribas de Sil.

Jorreto Veiga ha explicado que eligió por "vocación" su carrera de aparejador y arquitecto técnico, con especial satisfacción por las obras de rehabilitación que le encargó el Ministerio de Cultura y Patrimonio de la Xunta. Considera este galardón: "Un broche de oro excepcional para el cierre de mi carrera profesional".

En cuanto a los proyectos galardonados en esta edición, los bloques de edificios del espacio residencial de Cornes --de Manuel Carbajo Capeáns y Celso Barrios Ceide--, en Santiago de Compostela, ha recibido el Premio Galego de Arquitectura.

La rehabilitación de unas dependencias administrativas en A Coruña, que dieron lugar al llamado Espazo Amizar --Iglesias y Veiga Arquitectos SLP-Manuel Vázquez Muíño--, recibieron el Premio Galego de Rehabilitación, en donde el equipo ganador hizo mención al fallecido exconselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, como "artífice" del proyecto.

Otro premios a la sostenibilidad fueron los proyectos: un cebadero de ganado en A Fonsagrada (Lugo) --Alfonso Salgado Suárez y Francisco Xabier Liñares Túñez--, que refleja el paso de la ganadería intensiva a la extensiva; una vivienda unifamiliar de Celanova (Ourense), diseñada por Manuel Jorreto Díaz --quien ha reivindicado que la arquitectura sirva para "dañar menos planeta"--; así como la huerta y el invernadero del restaurante Culler de Pau, en O Grove (Pontevedra) --Prieto Patiño Arquitectura SLP--.