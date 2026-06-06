Arranca el ciclo 'Arte e espolio', que enmarca las estatuas del Mestre Mateo en un contexto "terrible y totalitario"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Arte e Espolio', organizadas por el Ayuntamiento de Santiago, han arrancado este sábado para "enmarcar" la recuperación de las estatuas del Mestre Mateo en un contexto común en Europa, que, según el historiador Miguel Martorell, era "terrible y totalitario" y donde existía un propósito de "crear sociedades homogéneas".

Seis meses después de su recuperación, las tres sesiones que conforman estas jornadas utilizarán las esculturas restituidas como eje central para reflexionar acerca del espolio artístico. En el caso de este sábado, bajo el título 'Espolio, guerra e restitutición', Martorell ha analizado el espolio realizado por la Alemania Nazi y Arturo Colorado, el ejecutado por el franquismo.

En esta apertura también ha intervenido la alcaldesa, Goretti Sanmartín, cuyo gobierno culminó el trabajo iniciado por el exregidor Martiño Noriega en 2016 para la recuperación de Abraham e Isaac (Jeremías y Ezequiel). En sus palabras, esta ha sido una "lucha histórica" en la que han participado distintas corporaciones municipales a lo largo de tres mandatos.

Sanmartín ha cargado contra aquellos discursos que justifican que bienes como este u otros deben quedarse donde están "y no regresar al sitio de donde fueron usurpados". "Parece que nos hacemos a que eso tiene que ser así, que en todos los conflictos bélicos pasa y que es lógico", ha reflexionado.

De este modo, ha llamado a "combatirlos" con datos que maten estos relatos "absolutamente interesados": "Tenemos que combatir eso con reflexión, con espíritu crítico y, sobre todo, poner en su lugar lo que significan los derechos, las libertades y lo que significa que los bienes estén en el lugar para que el fueron definidos".

Este es el principal propósito de las jornadas que continuarán en las próximas semanas. La sesión del próximo jueves 11 estará centrada en otros bienes espoliados en el territorio gallego y en conocer cuál es su estado; y la del miércoles 17, en las propias estatuas del Mestre Mateo, de modo que se abordará su colocación fija.