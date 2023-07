El arzobispo pide a los representantes electos "responsabilidad política por encima de las legítimas diferencias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, ha pedido este martes la intercesión del Apóstol para que los representantes electos en los recientes comicios generales "dediquen los mejores esfuerzos a las exigencias del bien común" y actúen "con responsabilidad política, por encima de las legítimas diferencias".

Lo ha hecho durante su homilía en respuesta a la Ofrenda al Apóstol Santiago de este 25 de julio, que ha sido, además, su primera celebración como arzobispo compostelano.

En una intervención en la que ha pedido por los que sufren hambre o guerra, y en la que ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, monseñor Prieto ha reclamado que los elegidos este 23J "dediquen sus mejores esfuerzos" a "construir una sociedad en paz, cimentada en la verdad, la justicia y la libertad".

También ha pedido la protección del Apóstol para los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, para "todos los pueblos de España" y de Galicia, y para las familias, "que sigan siendo, en estos momentos de crisis e incertidumbres, cuna de la vida y de la fe, donde todos, especialmente los niños y ancianos, sean cuidados, queridos y consolados", ha dicho.

Ante los presentes, monseñor Prieto ha dicho que "ninguna forma de vida encauza todas las necesidades humanas y ninguna política es plenamente coherente con el reino de Dios", ya que "aquélla es gestión de los hombres, y el Reino de Dios es Dios mismo"

Además, el arzobispo ha recordado que "el cristianismo no es una moral, es mucho más", por lo que ha instado a "no confundir laicidad con laicismo" y ha apuntado que "cuando uno se desacredita en un campo tan fundamental" como el de la fe, "no tiene credibilidad en lo demás".

"Porque hay palabras sagradas cuya realización o negación acreditan o desacreditan a una persona: libertad, justicia y verdad. Quien carece de ellas, carece de dignidad", ha añadido.

Para los cristianos, el arzobispo ha emplazado una "misión compartida", la de trasladar "no al Dios inventado o pensado, si no al Dios revelado, aquel que no es un pensamiento, si no un acontecimiento".

Al inicio de la Eucaristía, el nuncio apostólico del Papa en España, Bernardito Auza, ha impuesto al arzobispo compostelano el palio "signo de la potestad" de su nuevo cargo a lo largo de la provincia eclesiástica y "signo de unidad y de comunión" con la Santa Sede.