As ANPA creen inviable unha avaliación xusta e mostran preocupación pola atención á diversidade

Advirten dos problemas de conciliación na franxa de 0 a 3 anos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inquietude. Esta é a sensación que traslada unha gran parte das familias galegas ante a liña que pretende marcar o Ministerio de Educación á hora de enfocar o que resta de curso escolar. As asociacións de pais consideran inviable ou imposible realizar unha avaliación do alumnado en termos de equidade e xustiza, tanto polas dificultades dos proxenitores á hora de conciliar como por aquelas derivadas da fenda dixital e o acceso aos contidos.

A ministra Isabel Celaá xa recoñece publicamente a posibilidade de que a suspensión das clases de forma presencial se estenda ata os meses de maio e xuño, o que expón unha serie de incógnitas en termos garantistas de cara ao terceiro trimestre do curso e nun momento no que aínda non se logrou asegurar a atención académica dos estudantes.

A todo iso sumar, segundo trasladaron a Europa Press responsables das Confederacións de ANPA, a cuestión da conciliación, tanto para aqueles pais que teñen que traballar de forma telemática como para outros que ven obrigados de acceder de maneira presencial. Unha problemática que se acentúa, recoñecen, a medida que se observan as franxas de idade máis novas.

Rogelio Carballo, de Confapa-Galicia, advertiu de que hai moitos casos nos que se está descargando a responsabilidade "ás familias, os pais e os alumnos", e considerou que esta situación fai inviable unha avaliación en termos de normalidade.

Segundo trasladou, os traballos que se realizan, na maioría de casos, van "nun só sentido" e a atención non vai máis aló de "recibir contidos", cando é necesario que o alumno participe e interactúe co docente en lugar de "procesalo el só".

Ademais, hai alumnos que aínda "non poden acceder" a esta educación telemática en determinados ámbitos xeográficos, polo que Carballo cre que a Administración debe "darlle unha volta a todo isto" e "entender que non se pode ver esta situación nuns meses", sobre todo ante a posibilidade de que se volva a producir outro brote epidémico.

"O máis sensato é tomar medidas de emerxencia este curso e, de cara o curso que vén, ter preparadas todas as ferramentas informáticas e medios para que todo o mundo poida facer formación a distancia. É posible a transición cara á teleformación, pero transparente e con todas as garantías", explicou.

Confapa defenderá "ata o final" que o criterio que prevaleza é que este período "non sexa avaliable" e pedirán ás familias "que non se presten a facer de suplentes de pedagogos", sobre todo ante as carencias da dispoñibilidade tecnolóxica e de procedementos para levar a cabo o proceso educativo.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, incidiu ademais no problema da atención á diversidade e os alumnos de distintas capacidades, que se está tratando xunto ao resto do estudiantado cuns medios "lamentables".

É por iso que cre "totalmente imposible" avaliar os contidos neste escenario, sobre todo ante a posibilidade de que o terceiro trimestre careza practicamente de clases presenciais.

Lacaci criticou que se tente proxectar unha sensación de "normalidade académica" que non se axusta coa realidade, posto que a Administración non é consciente da "cantidade de xente que se está deixando atrás".

Neste sentido, advertiu da panorámica preséntase de cara o futuro, cunha "porcentaxe enorme" de estudantes "absolutamente desorientados", salvo casos puntuais que representan unha "porcentaxe mínima".

INFANTIL, UN PROBLEMA IMPORTANTE

Ambos os portavoces advertiron tamén de que existe "un problema importante" no sector de 0 a 3 anos. Rogelio Carballo apelou a que os medios telemáticos "non valen" para todos os alumnos, e non se pode abordar a problemática por igual en todas as etapas educativas.

Neste caso particular existe, ademais, unhas dificultades de conciliación nesta situación, que se agravará cando a corentena remita para os adultos, pero os mozos aínda "permanezan confinados" en casa.

"Dos nenos non se fala en absoluto", criticou Lacaci, e é aí onde os plans e o discurso do Ministerio "se veñen abaixo", posto que existen situacións de familias en circunstancias laborais "absolutamente radicalizadas" e "non hai alternativas" de atención, a diferenza doutros mozos de idades avanzadas.

Tanto Confapa como Anpas Galegas reclamaron á Administración que se favoreza a interlocución coas familias, posto que nestes momentos son as únicas coñecedoras das necesidades e do que están a facer os menores.

ACOMODAR COMPETENCIAS

A presidenta de Fecapa en Santiago, María José Mansilla, asegurou que a situación "é complicada para todos", e que mesmo nos centros concertados e privados non se pode falar de que o nivel económico "sexa alto en todos os casos" das familias.

A pesar diso, asegurou que se está tentado facer un seguimento adecuado dos alumnos a través de plataformas educativas, pero que en todo caso este non pode considerarse "normal" á hora de realizar unha avaliación.

A portavoz desta ANPA insistiu así en que "non é viable" expor unha avaliación deste terceiro trimestre nas mesmas condicións, e que o camiño debe pasar por reformular contidos e acomodar competencias. "Ninguén é culpable de nada e menos os nenos. Son os únicos nos que temos que pensar", resolveu.