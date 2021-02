As choivas provocan o desbordamento de varios ríos nas provincias de Pontevedra e A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

As choivas rexistradas en Galicia durante as últimas horas provocaron un aumento notable do caudal de varios ríos que discorren polas provincias de Pontevedra e A Coruña, o que causou o seu desbordamento.

Segundo detalla o 112 Galicia, este martes recibíronse varias chamadas para alertar de crecidas detectadas no río Vea, na Estrada (Pontevedra); o Sar, en Padrón (A Coruña); o Coroño, en Boiro (A Coruña); o Gándara, en Pontevedra; o Valga no concello pontevedrés homónimo; o Fornelos, no Rosal (Pontevedra); e o Tea, en Ponteareas (Pontevedra).

Asimiso, os ríos Tambre, Lérez e Verdugo rexistraron nas últimas horas un incremento notable do seu caudal, que superou os limiares establecidos. Por iso, prevese un posible desbordamento dos cursos fluviais ao seu paso polos municipios coruñeses de Oroso e Val do Dubra, Pontevedra e Ponte Caldelas (Pontevedra).

Por este motivo, fíxose un chamamento á precaución da cidadanía dada a posibilidade de que se produciron bolsas de auga e inundacións en estradas e a súa afectación á circulación. Así, recomendouse evitar atravesar unha zona cuberta pola auga.

Así mesmo, a Xunta mantén activo o Plan especial para o risco de inundacións (INUNGAL) co obxectivo de informar o estado e a evolución dos ríos ante a actual situación meteorolóxica adversa. Deste xeito, constatouse a subida do caudal dos ríos Tambre, Lérez, e Verdugo.

Precisamente, o Goberno galego decretou este martes a alerta laranxa no litoral das provincias de Pontevedra e A Coruña debido ao temporal costeiro que afecta á comunidade e que deixou acumulacións de choiva de máis de 69 litros por metro cadrado en Lousame (A Coruña) e xeiras de vento de case 113 quilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras (Ourense).