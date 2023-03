As ONG galegas piden o apoio dos contribuíntes na declaración da renda cunha "gran X"

O número de persoas que marcaron a X Solidaria na última campaña en Galicia aumentou en 6.785 persoas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

A poucos días do comezo da campaña da declaración da renda, o próximo 11 de abril, diferentes representantes de ONG galegas reuníronse na Praza dá Quintana de Santiago cunha "gran X de tea" para animar á cidadanía a marcar a casa 106, destinada a fins sociais, que o ano pasado en Galicia contou co apoio do 54,5% do total dos contribuíntes, 6.785 persoas máis que na campaña anterior.

O acto, celebrado este venres ás 11,30 horas na capital galega, contou coa participación de representantes de EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza); a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG); e Cermi Galicia, que, baixo a lema 'Chámalle X', pediron a colaboración da cidadanía para marcar a casa de 'Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social'.

Esta casa, coñecida como a 'X Solidaria', foi escollida o pasado ano en Galicia por un total de 750.867 persoas, o 54,5% do total das contribuíntes, unha cifra que aumentou en case 7.000 persoas en comparación co curso anterior.

Segundo o afirmado polas entidades sociais presentes no acto, este incremento permitiu recadar na Comunidade autónoma 1.755.980 euros máis que na campaña anterior, para alcanzar un total de 21.391.293 euros.

Así mesmo, o director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, destacou que os fondos recibidos apoiaron durante este curso a 140 organizacións galegas de acción social para levar a cabo máis de 600 proxectos, cos que "se beneficiaron de maneira directa 182.904 persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista ou xente nova".

MÁIS NECESIDADE POLO CONTEXTO SOCIAL

O actual e inestable contexto social, económico e sanitario xerado pola guerra de Ucraína, a crise enerxética e tres anos de pandemia, é un agravante que fai ás entidades sociais reclamar á cidadanía durante esta campaña que se asine esta casa "máis que nunca".

Xosé Cuns expresou na presentación da campaña que, ao marcar o cadro de fins sociais, "lóitase para cambiar a situación de miles de persoas". Segundo os datos facilitados polo representante de EAPN, son 678.000 en Galicia as persoas que viven en risco de pobreza e máis de 13 millóns a nivel estatal, das que 237.769 atópanse en estado de "pobreza severa".

Pola súa banda, a vicepresidenta da POIG, Mónica Viqueira, lamentou que non todo o mundo "poña en práctica" o dereito de achegar cos seus impostos á comunidade. "O noso obxectivo é que a xente marque o recuadro e decida", aseverou Viqueira.

Do mesmo xeito, o presidente do CERMI Galicia, Luciano Fernández, resaltou que o xesto de marcar a X solidaria é algo "que non custa nada", xa que "nin se paga máis, nin devolven menos". Neste sentido, apelou a aqueles que marcan a casa da igrexa para que tamén marquen a 106 e así, "axudar o dobre".

Finalmente, as entidades sociais dirixíronse aos máis de 600.000 contribuíntes que "seguen sen marcar a X Solidaria", xa que "se o conxunto da poboación fixéseo" a asignación final en Galicia sería de 35.027.060 euros, case un terzo máis do recadado o pasado ano.