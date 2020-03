Ascienden a 112 los casos de coronavirus en Galicia, pero ya se registran las tres primeras altas

Suben a siete los afectados por Covid-19 que permanecen a la UCI, mientras 26 están ingresados y 79 hacen seguimiento domiciliario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade ha informado de que Galicia registra ya 112 casos de infección por coronavirus, 22 más que a mediodía. No obstante, este viernes se han registrado las tres primeras altas en la Comunidad, que se corresponden con pacientes del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

De acuerdo con los datos ofrecidos en torno a las 18,00 horas, 45 de los afectados por Covid-19 son del área de A Coruña. Siguen a esta la de Vigo, con 20 casos; Ourense, con 14; Santiago, con 12, Pontevedra, con 11; y la de Ferrol, con 4 --esta mañana se había registrado el primero--.

Asimismo, del total de pacientes que han arrojado positivo, siete permanecen en la UCI, 26 están en unidades de hospitalización y 79 hacen seguimiento domiciliario de la enfermedad.

El alto número de casos registrados en A Coruña se debe al foco relacionado con el centro cívico de Feáns, ya clausurado preventivamente, y varios de los casos están asociados a brotes familiares y son importados de Madrid o Italia.

No obstante, este viernes Sanidade ha informado de que en Galicia ya se han producido las tres primeras altas de afectados por Covid-19, precisamente en el Chuac.

NÚMERO DE INFORMACIÓN

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde este viernes, el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web --https://coronavirus.sergas.es--, en la que consultar la información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos, con recomendaciones y pautas de actuación.