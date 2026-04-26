Ascienden a 5 los trabajadores del Hospital de Conxo afectados por el brote de sarna que partió de un paciente

Imagen de archivo del Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela. - SERGAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área sanitaria de Santiago y Barbanza del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha confirmado un nuevo contagio de sarna en un trabajador del Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, donde hay un brote que partió de un paciente. Con este, son cinco los sanitarios a los que se les ha detectado el contagio.

El del paciente, que ingresó en el centro con la patología, es el 'caso índice', en el que se da la circunstancia de que padece el subtipo más contagioso. Dos días atrás, fuentes sanitarias informaron de que, en total, había 20 profesionales con síntomas compatibles, aunque el área sanitaria considera que el brote está "bajo control".

Los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública y de Dermatología del área sanitaria siguen monitorizando el desarrollo de este brote de escabiosis dentro del protocolo de actuación activado. A 25 de abril, el Sergas confirmó la afectación de un trabajador más, con el que el número de sanitarios afectados sube a cinco.

Este brote se suma a otro detectado en una residencia de mayores de Oleiros (A Coruña), que afecta a 13 personas (nueve residentes y cuatro trabajadores), en base a la información proporcionada el viernes. Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril y la residencia notificó a Sanidade el brote el día 14.

TRANSMISIÓN

La sarna se transmite principalmente a través del contacto directo prolongado piel con piel y tiene largo tiempo de latencia hasta manifestar síntomas. No está relacionada con la falta de higiene, recuerda el área sanitaria. Su tratamiento "es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral".

Además del tratamiento, el hospital ha reforzado las medidas de prevención, incluyendo el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza y desinfección de textiles y superficies, así como la formación específica del personal sanitario, que ya mantuvo encuentros con los especialistas en Medicina Preventiva.