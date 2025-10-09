Aumenta a 69,3 días la espera para una cirugía en Galicia, con el área de Santiago que se dispara a 85,7 días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La espera media para una cirugía en los hospitales gallegos aumenta en el primer semestre de 2025, hasta 69,3 días --incluyendo Povisa, sin Povisa se va por encima de los 70 días--, lo que supone dos días más que los 67,1 días con los que se cerró 2024. En la comparativa con un año antes, son dos días menos que los 71,1 días de junio de 2024.

De tal forma, la espera para operarse empeora en junio de 2025 en cuatro (Santiago, Vigo, Lugo y Ferrol) de las siete áreas sanitarias en comparación con el último dato conocido --de final de 2024--. Son 49.223 los gallegos que están esperando por una cirugía, según los datos del Sergas publicados este jueves.

Así, el área de Santiago-Barbanza es la que cuenta con una mayor espera, 85,7 días, un dato que se dispara en 12 días respecto a los 73,7 días con los que terminó 2024. Le sigue con el segundo peor dato el área de A Coruña-Cee, con 75 días (3,5 días menos), y también por encima de los 70 días está Vigo, con 70,6 días (7 días más).

Tras las tres áreas con peores cifras se encuentran: Ourense-Verín-O Barco, con 61,5 días (8 días menos); Pontevedra-Salnés, con 58,5 días (3,5 días menos); Ferrol, 56,4 días (2,6 días más); Lugo-A Mariña-Monforte, con 53,9 días (6,4 días más).

Asimismo, aumentan a 17,7 los días de espera de la prioridad 1, lo que supone 0,6 días más que los 17,1 de seis meses antes. Hay 1.952 personas en esta situación en Galicia al acabar el primer semestre.

