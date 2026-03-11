Los automovilistas gallegos pagarán este año a los ayuntamientos más de 186 millones por el IVTM, según un estudio

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales, a 24 de octubre de 2025, en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de un vehículo en Galicia estarán obligados a pagar este año a los ayuntamientos 186 millones de euros por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), según el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Esta asociación advierte de las "grandes diferencias" de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y avisa de la existencia de "auténticos paraísos fiscales".

Creado en España hace 36 años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos, este impuesto genera unos ingresos anuales de en torno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio, a excepción de País Vasco y Navarra.

Dentro de Galicia, un mismo coche es un 12,1% más caro en A Coruña que en Pontevedra: 62,62 euros frente a 55,85 euros, según advierte el estudio.

De hecho, entre las capitales que entiende que podrían considerarse "un paraíso fiscal" sitúa a A Coruña junto a Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz y Cáceres.