Auxiliada una persona herida en Lobios (Ourense) tras vagar desorientada por el monte después de sufrir un accidente

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona que resultó herida tras un accidente de coche en el municipio ourensano de Lobios ha sido auxiliada por los servicios de emergencias después de pedir ayuda tras pasar varias horas vagando desorientada por el monte.

Según ha informado el 112 Galicia, un particular dio aviso este pasado domingo poco antes de las 17.00 horas, después de que la persona llegase herida al lugar de Compostela, en la parroquia de Manín (Lobios), comunicando que había sufrido un accidente de tráfico.

La persona implicada había trasladado que su vehículo había caído por un desnivel y que, tras el impacto, este había perdido el conocimiento. Al despertarse, la persona herida indicó que había caminado durante varias horas por el monte hasta encontrar ayuda, pero, como consecuencia de su estado de desorientación, no pudo precisar el lugar exacto del siniestro.

Al lugar se movilizaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y la persona perjudicada fue trasladada en ambulancia al Hospital de Ourense. Mientras, los servicios de emergencias --entre ellos Guardia Civil de Tráfico y GES de Lobios-- han desplegado un dispositivo de rastreo para localizar el vehículo y esclarecer las circunstancias del siniestro.