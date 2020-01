Auxiliares acredoras de Barreras aceptan dar 3 meses ao estaleiro ante o "previsible acordo de refinanciamento"

Publicado 28/01/2020 19:50:41 CET

VIGO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

As empresas auxiliares do naval acredoras de Hijos de J. Barreras, agrupadas na sociedade Uninaval, acordaron este martes conceder o prazo de 3 meses solicitado polo estaleiro, ante o "previsible acordo de refinanciamento".

Así o trasladou Uninaval a través dun comunicado, no que confirmou que a súa xunta xeral decidiu por unanimidade aceptar esa espera de 3 meses que reclamara Barreras, para pechar os flocos do acordo de refinanciamento, e nos que pedira ás auxiliares que non instasen o concurso.

Estas empresas acredoras (ao redor dunha trintena, ás que se lles deben uns 25 millóns de euros) trasladaron a súa confianza en que Barreras presentará o acordo de refinanciamento no xulgado mercantil antes do día 2 de febreiro, data en que acaba o prazo do preconcurso do estaleiro.

Así mesmo, reiteraron o seu "compromiso coa viabilidade" de Barreras, "a pesar do profundo malestar pola falta de interlocutores para tentar unha negociación no período preconcursal". "A comunicación e negociación co estaleiro nestes catro meses foi practicamente nula, mostrando con iso unha falta de respecto cara á industria auxiliar", lamentou Uninaval.

Finalmente, tanto Uninaval como a patronal do sector metal, Asime, reiteraron a súa confianza en que "pronto" as empresas auxiliares poidan cobrar "a débeda total" que Barreras ten con elas.

CONTROL DO ESTALEIRO

O maior estaleiro privado de España, aburado polo sobrecusto de varios encargos e cunha débeda crecente, entrou en preconcurso en outubro do ano pasado, días despois de que, a instancias do accionista maioritario (a petroleira mexicana PEMEX), fóra cesado o seu presidente, José García Costas. Así mesmo, solicitou ao xulgado a disolución da sociedade ao atoparse en situación de desequilibrio patrimonial.

Durante os últimos meses o principal cambio no estaleiro foi o anuncio da toma do control da empresa por parte do seu cliente, o armador do cruceiro 'Evrima', Ritz Carlton, após chegar a un acordo cos donos do 75 por cento do estaleiro (a filial de Pemex, PMI, co 51 por cento dos títulos, e o grupo Albacora, dono do 24 por cento das accións).

Con todo, a multinacional, que chegou a comprometer a construción dun segundo cruceiro de luxo en Vigo, non logrou aínda facer efectiva esa toma de control, xa que está pendente de presentar o plan de reestruturación.