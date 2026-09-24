Las ayudas de rehabilitación edificatoria podrán pedirse a partir de enero y tendrán carácter retroactivo

Reunión del observatorio de vivienda de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha avanzado a los representantes del observatorio de vivienda de Galicia que la Xunta publicará la convocatoria de las ayudas de rehabilitación edificatoria a finales de año, por anticipado de gasto, para abrir el plazo de solicitudes en enero de 2027, y tendrán carácter retroactivo.

Así lo indica la consellería en un comunicado de prensa, que reitera que, para la conselleira, el plan estatal de vivienda es "insuficiente" y "no tiene en cuenta las peculiaridades de la comunidad".

En este sentido, afirma que el retraso en la transferencia de los fondos del plan estatal fue "el motivo por el cual la Xunta no pudo convocar aún varias líneas de ayudas", como las de rehabilitación edificatoria de esta anualidad.

"A día de hoy, aún está pendiente de que el Ministerio de Vivienda ponga fecha para la firma del convenio con la Xunta que lo regulará, lo que hace imposible la convocatoria de las ayudas de dicho plan en 2026, por lo que la mayor parte de las convocatorias se publicará a finales de este año y podrán solicitarse a partir de enero de 2027", apunta.

En la reunión, la titular de Vivenda ha destacado que el I Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025 alcanzó una ejecución "próxima al 98%" y ha subrayado los 2.000 millones de euros previstos en el nuevo pacto (2026-2030).