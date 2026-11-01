El Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade expresa su "profunda tristeza" por la pérdida de una vecina en Urda

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

PONTEVEDRA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, en nombre del gobierno local y toda la corporación, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Nieto en el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles, que ha dejado un balance provisional de 69 fallecidos.

"Su pérdida causa una profunda tristeza en nuestro municipio, que hoy comparte el pesar de una familia muy querida y apreciada por tantos vecinos y vecinas", lamenta un comunicado compartido en 'Facebook'. La fallecida era una arquitecta de 42 años que, además, era hija de un exconcejal del PP de la localidad, Enrique Vázquez.

De este modo, el Ayuntamiento ha trasladado a su familia, amistades y allegados sus condolencias y su "cariño y solidaridad" en estos momentos de "inmenso dolor". "Reciban un fuerte abrazo de todo Cerdedo Cotobade", concluye el comunicado publicado en la medianoche del sábado, día en el que se conoció la noticia.