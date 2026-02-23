El Ayuntamiento de Guitiriz defiende la "legalidad" de su actuación frente a la denuncia del PP en el Juzgado de Vilalba

LUGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guitiriz ha respondido a las acuaciones formuladas por el Partido Popular de Guitiriz asegurando que "todas las actuaciones y procedimientos administrativos" que se llevan a cabo desde la administración local "se ajustan a la más absoluta legalidad".

Así lo ha señalado el gobierno local tras la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción de Vilalba por una supuesta falsedad documental, prevaricación administrativa y uso indebido de fondos municipales.

En esta línea, ha subrayado, aunque que cualquier grupo político está en su derecho de recurrir a la vía judicial si considera que existe alguna irregularidad administrativa, el Partido Popular está recurriendo a una estrategia que califica de "juego sucio".

"Alejada del verdadero objetivo de la política local, que no es otro que trabajar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio", ha resaltado. En este sentido, se ha referido a una forma de hacer política basada en "la crispación y el enfrentamiento permanente".

Asimismo, el equipo de gobierno ha aclarado que la alcaldesa, Marisol Morandeira, "no tiene conocimiento formal de los hechos concretos que se le atribuyen", ya que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación ni denuncia oficial, según ha relatado.

Con todo, ha señalado que, en caso de recibirlo, la regidora se pronunciará para aclarar la situación, "en coherencia con la voluntad de transparencia que caracteriza la actuación del actual equipo de gobierno".

EL CONTENIDO DE LA DENUNCIA

Según ha relatado el portavoz popular, la denuncia se fundamenta en un viaje realizado por la regidora a Águeda, en Portugal, entre los días 9 y 11 de diciembre de 2025. "Un desplazamiento de carácter privado y lúdico, organizado por una asociación, al que la alcaldesa acudió a título personal", ha detallado.

En concreto, ha desgranado que el coste del viaje "ascendía a 250 euros en habitación doble y pensión completa, con un suplemento de 60 euros en caso de habitación individual, por lo que el importe máximo era de 310 euros".

Sin embargo, López Rodríguez ha denunciado que el mismo día 9 de diciembre la alcaldesa solicitó al Ayuntamiento una indemnización por gastos de manutención, "percibiendo un total de 381,65 euros, una cantidad superior al coste real del viaje". A juicio del PP, esto supone que "los vecinos de Guitiriz acabaron pagando una actividad privada", lo que consideran "injustificable".

Por otro lado, la denuncia por presunta falsedad documental se centra en el día 10 de diciembre, cuando la regidora, "mientras se encontraba en Portugal, firmó un acta en la que constaba su asistencia y presidencia de una junta de gobierno local, por la que además habría cobrado las correspondientes dietas".

Pero los populares han insistido en que dicha asistencia era imposible, "no solo por encontrarse fuera del municipio, como atestiguan aludiendo a las fotos de Facebook que ella subió a las redes, sino porque el reglamento municipal no permite la participación telemática en este órgano y, además, la normativa vigente impide intervenir en órganos colegiados estando fuera del territorio nacional".

El responsable del PP en Guitiriz ha añadido que la denuncia fue presentada el viernes en el Juzgado de Instrucción de Vilalba el día 20 de febrero, "tras reunir toda la documentación que avala esta denuncia". Así, presentan fotos del viaje, el acta de la junta de gobierno, así como de los cobros de las distintas dietas.