Ayuntamiento de Lugo expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento de la joven embestida por una res en San Froilán

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo ha expresado este domingo su "profundo pesar" por el fallecimiento de la mujer de 31 años que fue embestida por una de las reses que participaban en el tradicional desfile de ganado de San Froilán.

"El gobierno local traslada su más sincero pésame y todo su cariño a la familia y a las personas allegadas, en un momento de enorme dolor que conmociona a toda la ciudad", ha indicado el gobierno municipal en un mensaje difundido a los medios.

Asimismo, ha agradecido a "todas las personas y servicios de emergencia que prestaron su colaboración y apoyo durante aquel suceso".

Los hechos se produjeron, según el relato de fuentes municipales, cuando una de las reses que participaba en el desfile "se puso nerviosa" y golpeó a esta mujer. Además, una menor sufrió daños leves tras caerse "debido al susto provocado por el animal".

Con todo, el 112 Galicia ratificó que el suceso había tenido lugar en la Rúa Bispo Aguirre durante las celebraciones de San Froilán el domingo 5 de octubre.

"El Ayuntamiento de Lugo acompaña con su solidaridad y cariño a la familia y amistades de la víctima en estos difíciles momentos. Descanse en paz", ha concluido el gobierno local.