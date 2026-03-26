El Ayuntamiento de Oia recurrirá la orden judicial para derribar el Talaso y asegura que vecinos defienden el complejo

VIGO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Oia, Cristina Correa (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la orden judicial para derribar el Talaso Atlántico, reivindicando que la mayoría de los vecinos del municipio pontevedrés defienden el complejo.

En declaraciones a Europa Press, Correa ha explicado que el gobierno local presentará un recurso de reposición frente a la última diligencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que le obliga a requerir a la empresa la demolición del complejo.

Ella ha lamentado la situación, insistiendo en que la mayoría de los vecinos del municipio defienden esta infraestructura, de la cual dependen muchas familias de la zona.

Según ha explicado la regidora, el Talaso fue levantado a principios de los años 2000 con licencia municipal. Una licencia que se basaba en una normativa local que nunca fue publicada, por razones que se desconocen.

De esta manera, finalmente esa licencia fue declarada nula por la justicia. Tras multitud de recursos, en los últimos días se ha conocido la resolución que solicita que se requiera a la empresa la demolición del complejo. Ahora, se busca la manera de encajar legalmente, al menos de forma parcial, el Talaso, para evitar su demolición.