El Ayuntamiento de Santiago concederá a Borja Iglesias la Medalla de Ouro al mérito deportivo

Iglesias en el balcón del Pazo de Raxoi. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado, por unanimidad, una declaración institucional para conceder al futbolista compostelano Borja Iglesias la Medalla de Ouro al mérito deportivo, "como reconocimiento a su trayectoria deportiva, a su vínculo con la ciudad y a los valores de superación, esfuerzo, compañerismo, igualdad, diversidad e inclusión".

El pleno ha acordado este jueves llevar esta propuesta a la Comisión de Condecoraciones y organizar un acto institucional de entrega de la medalla, abierto a los ciudadanos, en el Teatro Principal o en otro espacio que sea adecuado para la celebración.

Este reconocimiento llega después de que el Pazo de Raxoi acogió, el pasado 14 de septiembre, un acto para rendir homenaje tras ser el primer jugador gallego en ganar un Mundial de fútbol.