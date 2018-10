Santiago no pide medidas cautelares sobre las esculturas de Abraham e Isaac

Actualizado 23/02/2018 15:13:39 CET

"Fiamos todas las esperanzas a la demanda que tenemos interpuesta", asegura Noriega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago no ha pedido medidas cautelares para evitar que las estatuas del Mestre Mateo propiedad de la familia Franco abandonen la ciudad. Este lunes concluye la exposición donde se exhiben las piezas de Abraham e Isaac, que desde el pasado verano forman parte de una muestra sobre el creador del Pórtico de la Gloria instalada en la Catedral compostelana.

De este modo, en palabras del regidor compostelano, Martiño Noriega, el consistorio santiagués "fía todas las esperanzas" a la demanda interpuesta por su gobierno contra la familia del exdictador por la titularidad de las estatuas, presentada luego del hallazgo de la documentación que acredita que las piezas pertenecen legítimamente al ayuntamiento.

Así, cuestionado sobre la solicitud de medidas cautelares para que las figuras no abandonen la ciudad una vez se desmonte la exposición, Noriega ha señalado que esta petición no tendría "muchas posibilidades, por no decir ninguna" de prosperar.

Y es que, como ha recordado, "una medida cautelar se asienta primero en una cuestión de urgencia" y la "demanda" de recuperación de las estatuas "lleva 30 años en la ciudad". Asimismo, ha apuntado que "las veces que se solicitaron las piezas no hubo ningún momento de negación de cesión para las exposiciones por parte de la familia ".

"Aunque políticamente yo estaba interesado en que se presentase, lo que no vamos a hacer es pedir una medida cautelar para perderla. Sobre todo cuando tenemos ahora una demanda en marcha sobre la titularidad de las piezas que se sustanciará en los próximos meses", ha añadido.

A renglón seguido, ha aseverado que la petición de medidas cautelares "podría perjudicar la propia demanda" de recuperación de las estatuas, para luego admitir que "sí que se valoró la posibilidad de que la Xunta pidiese esa medida cautelar una vez está tramitando el BIC de las piezas".

Respecto a esto, ha admitido que el inicio de los trámites para la declaración de las estatuas de Abraham e Isaac como Bien de Interés Cultural "ya da tranquilidad porque de alguna forma garantiza el conrrol de las piezas y pone una serie de limitaciones a su movilidad y mantenimiento".

"Esperamos que antes de un año tengamos una sentencia en primera instancia que diga que van a volver a su legítimo dueño que es el ayuntamiento", ha concluido.

BNG PIDE QUE NO SE VAYAN DE SANTIAGO

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Rubén Cela, ha declarado que la formación frentista "no va a dar por bueno que por el hecho de que termine una exposición se devuelvan esas esculturas a la familia del dictador".

"Creemos que las administraciones públicas se deberían volcar para garantizar que una vez terminada la exposición esas estatuas no dejen de estar bajo al custodia pública", ha remarcado Cela.