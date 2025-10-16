El Ayuntamiento de Santiago recuerda que Acuaes es la "responsable" de las obras que casuaron el vertido al Sar

Archivo - La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 25 de agosto de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha recordado que la sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica Acuaes es la "responsable" de la construcción y puesta en marcha de la nueva depuradora de A Silvouta, cuyas obras causaron el vertido al río Sar que afecta al Ayuntamiento de Ames.

Preguntada al respecto en una rueda de prensa ofrecida este jueves, la regidora ha explicado que se trata de unas obras que "empezaron hace tiempo" y en las que conviven la construcción y la explotación y que, quien la gestiona, "es la adjudicataria de las obras".

La alcaldesa, además, ha informado de que, a raíz de las explicaciones pedidas por el Ayuntamiento al departamento de proyectos y obras de Acuaes, se les trasladó que durante las operaciones de conexión de los colectores, en la puesta en funcionamiento de la fase 1 de la edar se produjo este vertido" y que se está tratando de solucionar.

Asimismo, ha trasladado la disposición del Ayuntamiento a "colaborar" con Acuaes y Augas de Galicia para que se soluciones este vertido. "La responsabilidad en este caso está en Acuaes y las competencias al respecto de este tema en Augas de Galicia", ha afirmado.

La regidora, además, ha informado de que el próximo lunes, día 20 de octubre, tendrá lugar una reunión de seguimiento de las obras en la que participarán Acuaes, la Xunta y el propio Consistorio, que pidió que se incluyese en el orden del día este vertido.

Al respecto, la regidora ha precisado que el Ayuntamiento solicitó formalmente que se les trasladen los informes de lo sucedido así como las medidas adoptadas para eliminar o reducir estos vertidos.

Todo ello en una comparecencia en la que ha trasladado la solidaridad con todos los ayuntamientos y la población afectada y ha insistido en la disposición del Ayuntamiento compostelano a colaborar en la resolución del problema.