El Ayuntamiento de Vigo alega contra la ley del ciclo del agua por su "intromisión" en "ámbitos de autonomía local"

VIGO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha presentado alegaciones contra el anteproyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua por su "intromisión" en "ámbitos de la autonomía local".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa el alcalde de la urbe olívica, Abel Caballero, que ha criticado que la norma promovida por la Xunta conlleve "obligaciones que no les corresponden" para los ayuntamientos, "no regule aquellos casos de cuestiones que asumen sin competencia porque la Xunta no lo hace" y "pretenda imponerles la forma en la que tienen que gestionar sus competencias".

En este sentido, ha apuntado que la nueva legislación "modifica los cánones de agua y crea otros". Así, ha señalado que mantiene el canon de saneamiento, que supone "unos 6 millones de euros anuales que Vigo le da a la Xunta para que haga caja" debido a que la Administración autonómica "no gestiona, ni depura ni potabiliza el agua" de la ciudad.

Además, ha afirmado que el nuevo marco normativo establecerá un canon vinculado a la gestión de las depuradoras, otro de redes de colectores y un tercero de abastecimientos, lo que ha considerado que "no debería afectar" a la ciudad puesto que es el propio ayuntamiento el que acomete estas tareas.

Adicionalmente, ha criticado que el borrador contemple que el municipio principal de cada zona "se encargue de supervisar y atender las pérdidas de agua que pueda haber en las cañerías de ese y los demás ayuntamientos" y "cree un canon para aquellos casos e los que hay pérdidas superiores al 20%" en estas localidades. "Vigo tendrá que pagar un canon por la mala atención de otros ayuntamientos o por la pérdida de Vigo", ha advertido.

A este respecto, el regidor ha reprobado que la norma conlleve que la urbe olívica deba asumir estas reparaciones en esta ciudad o en otras localidades de su entorno y ha considerado "contraproducente imponer un canon para cuando hay vertido", ya que "se lo queda la Xunta" y "no arregla" la situación.

"Es un canon para fastidiar porque en Vigo, cuando hay una pérdida, inmediatamente la resolvemos, hacemos una obra y la pagamos. Pues ahora tenemos que pagar a la Xunta también a cambio de nada", ha denunciado.

En concreto, la tramitación del anteproyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua dio comienzo este verano. Mediante este marco normativo, el Gobierno gallego busca que se permita regular el apoyo a los ayuntamientos en sus competencias de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, y que se promuevan "precios únicos y justos" en toda la Comunidad.