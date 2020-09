Bajan a 229 los usuarios de residencias gallegas con COVID, tras una curación y tres fallecimientos

Aumentan los casos positivos de trabajadores de geriátricos y de centros de discapacidad

VIGO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de casos de COVID entre los usuarios de residencias de mayores de Galicia ha descendido a 229 en las últimas horas, tras la curación de una persona de la residencia de O Incio, y el fallecimiento de otras tres personas, usuarias de la residencia DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), según los datos trasladados este martes por la Consellería de Política Social.

Así, hay 229 usuarios de centros geriátricos con coronavirus, la mayoría en las residencias de Outeiro de Rei (138 casos) y O Incio (58 casos). Asimismo, hay casos positivos en la residencia Orpea de Culleredo (26 afectados), en DomusVi Lalín (5 casos), en la residencia de Arteixo (un caso) y en Castro Ribeiras do Lea (un caso).

Con respecto a los trabajadores de residencias de mayores, se han notificado cuatro nuevos contagios (en Ballesol de Oleiros, en Volta do Castro, en Porta do Camiño, y en San Simón de Teo) y un alta (un empleado de DomusVi Lalín), con lo que el número de trabajadores con COVID ha ascendido a 89.

Las plantillas más afectadas son las de O Incio, con 36 casos, y Outeiro de Rei, con 23 contagiados; a ellos se suman los casos de Orpea Culleredo (4), DomusVi Lalín (3), Volta do Castro de Santiago (2), y Doral Residencias de Mos (2). También hay un trabajador contagiado en cada una de estas residencias: Residencia de Oleiros, Ballesol-Oleiros, DomusVi Oleiros, DomusVi Noia, Porta do Camiño, San Simón de Teo, Victoria de Teo, Os Tercios de Touro, DomusVi Monforte, San Bartolomeu de Xove, Nosa Señora do Socorro de Arnoia, La Saleta de Cea, DomusVi Barra de Miño, Santiago Apóstolo de Vilamarín, Fogar Residencial Vilar de Barrio, Residencia de Campolongo, Saraiva Sénior de Pontevedra, CRAPD II de Vigo y residencia Alvi-Beade de Vigo.

CENTROS DE DISCAPACITADOS

En los centros de atención a personas con discapacidad no ha habido cambios con respecto a los usuarios, y se mantienen en 26 casos, todos ellos en la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros.

Política Social ha notificado, no obstante, siete nuevos casos en estas plantillas, 6 contagiados en el centro Ricardo Baró y uno en el CAPD de Redondela. De este modo, el número de empleados con COVID de estos centros asciende a 12: 8 en la residencia Ricardo Baró, uno en Aspace de A Coruña, uno en la residencia A Braña de A Estrada, uno en el centro Juan Vidán Torres de Santiago, y uno en el CAPD de Chapela en Redondela.