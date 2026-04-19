La banda del Val Miñor Dakidarría, en su "etapa de madurez", cocina nuevo disco y espera presentarlo a final de año

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda del Val Miñor Dakidarría inicia una "etapa de madurez", en sus propias palabras, en la que cocina su nuevo disco, que espera presentar a final de año.

"Desde hace varios años pretendemos ser fieles a nuestro corazón, transmitir las ideas a través del estilo musical más adecuado en cada momento", destaca, en declaraciones a Europa Press, el cantante del grupo de ska-punk y reggae, Gabriel Reigosa.

Reigosa, que escribió para su hija Sara el nuevo single, 'A primeira estrela que saia', se refiera a esta etapa "de madurez" con la que aspiran a "afrontar sin miedo cualquier reto" y expresarse "sin fisuras".

Sobre el nuevo trabajo, que esperan presentar a final de año, precisa que lo lanzarán "siempre que la composición de las canciones avance de la forma esperada". "Lo importante para nosotros son las canciones, no la fecha de lanzamiento", advierte.

En 2028 cumplirán 25 años de trayectoria. Propensos a festejar este tipo de efemérides, Dakidarría ya empezaron a hablar de esta ocasión, aunque no pueden contar "mucho más".

EL NUEVO SINGLE

Su nuevo single, 'A primeira estrela que saia', es una de las composiciones más especiales y emotivas de su trayectoria y con ella se alejan de su zona de confort para adentrarse en nuevas sonoridades.

"Fue, con diferencia, la canción más difícil de escribir de mi vida, porque son muchos sentimientos resumidos en pocas frases y porque la magnitud del amor que un padre o madre siente por una hija es muy difícil de trasladar a una canción de poco más de tres minutos", explica Gabri sobre el proceso creativo.

Grabado en Carpintería Rec (Nigrán, Pontevedra) y con mezcla y mastering a cargo de Alberto Castro en Santa Cruz Estudios (A Coruña), el single destaca también por su producción.

Dakidarría está formada por Jorge Guerra, Antón Fernandez, Iñaki Fernandez, Gabriel Reigosa, Anxo Iglesias, Paula Lopez, Pablo Leyenda y Laura Viñas.

El lanzamiento de 'A primeira estrela que saia' llega acompañado del anuncio de las primeras fechas de su nueva gira, que recorrerá distintos puntos de Galicia y otras regiones.