Barbero (Frente Amplio), a Puente: "Si quiere ocuparse de la crisis, estupendo, pero tiene que acabar dimitiendo"

La coordinadora de Movimiento Sumar y candidata al Congreso por Frente Amplio, Verónica Babero, en una visita a Vigo, a 1 de noviembre de 2026. - FRENTE AMPLIO

VIGO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar y candidata al Congreso por el Frente Amplio, Verónica Barbero, ha reiterado este domingo la petición realizada por la candidata a la Presidencia, Ada Colau, para que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dimita a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Lo cierto es que, si quiere ocuparse de la gestión de la crisis, nos parece estupendo --y es una responsabilidad que tiene que asumir como ministro--, pero tiene que acabar dimitiendo porque esta responsabilidad política alguien la tiene que asumir", ha exigido en declaraciones a los medios desde Vigo, donde ha estado acompañada de la cabeza de lista del Frente Amplio por Pontevedra, Gloria Lago.

Barbero ha abogado porque los hechos se investiguen y cree que, "al final del recorrido", la gente "necesita" que "alguien asuma las responsabilidades políticas". "Creemos que son pasos necesarios para recuperar la confianza. Y creemos que lo sabe Óscar Puente", ha continuado.

Cuestionada por qué no se pidió su dimisión tras el accidente de Adamuz, considera "obvio" que "no es lo mismo" un accidente que "dos en nueve meses" y ha señalado, en este sentido, que el Frente Amplio se hace "eco" de lo que "la sociedad necesita". A su modo de ver, es una "evidencia clamorosa" que la gente pide ahora que se asuma esta responsabilidad política, que asegura que "recae" en Puente.

Con todo, ha diferenciado entre esta y la responsabilidad técnicas y las causas del accidente, que prevé que pueden ser "múltiples" y sobre las que también ha opinado que se deberá actuar para que no se vuelva a producir un accidente de estas características.

"FÓRMULA FINANCIERA" PARA ACTUAR SOBRE LAS PENSIONES

Por otra parte, Barbero ha defendido tener la "fórmula financiera" para garantizar las dos medidas propuestas por el Frente Amplio para modificar las pensiones, que consisten en que ninguna quede por el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en los 1.221 euros, y en la recuperación de la jubilación a los 65 años.

"No puede ser que quien sostuvo la vida de los demás llegue al final de su vida laboral sin ingresos suficientes para sostener la suya propia", ha afirmado, acordándose especialmente de las mujeres que trabajaron durante décadas en condiciones precarias y asumieron buena parte de los cuidados sin reconocimiento económico.

Para financiar estas medidas, que estima en alrededor de 20.000 millones de euros anuales, el Frente Amplio propone una fiscalidad "más justa", que obligue a las grandes empresas y los grandes patrimonios a contribuir más y haga que los salarios más altos coticen por todos sus ingresos. "Con eso tendríamos dinero suficiente para estas dos medidas", ha añadido.

También se ha referido a la vivienda como a una "lacra que está arrasando con los salarios de la clase trabajadora". Al respecto, la formación propone un impuesto del 10 % sobre el valor de las viviendas de los grandes tenedores y fondos de inversión que mantengan alquileres por encima de los precios de referencia.

Por su parte, la candidata por Pontevedra, Gloria Alonso, ha reclamado a la Xunta un sistema público gallego de comedores escolares con "gratuidad progresiva" y cobertura universal de 0 la 16 años. "Comer bien en la escuela tiene que ser un derecho, no algo que dependa de la renta de las familias ni del ayuntamiento en el que vivan", ha defendido.