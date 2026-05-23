Barbero (Sumar), tras el movimiento de Rufián, dice que estudiarán las "fórmulas", pero sin pasar por "ningún peaje"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha asegurado este sábado que tendrán la "altura de miras necesaria" para "mantener un Gobierno progresista" en el Estado y que, en ese camino, analizarán "adecuadamente los caminos y las fórmulas", aunque "sin ningún peaje".

Barbero, que es diputada por Pontevedra, participa este sábado en en el plenario de Movemento Sumar Galicia, 'Galicia fai fronte: dereitos e futuro', que se celebra en O Milladoiro (Ames, A Coruña) y que abordará, entre otros asuntos, su estrategia para las municipales y su participación en las elecciones autonómicas.

En atención a los medios antes del arranque del acto, ha sido preguntada por el movimiento que ha dado Gabriel Rufián esta semana, postulándose para encabezar un frente amplio si eso ayuda a la unidad. Cuestionada en concreto por el posible apoyo de Sumar a Rufián, Barbero ha hecho hincapié en que la gente "quiere altura de miras y generosidad" y ha llamado a buscar ambas.

"Las fórmulas, los caminos... veremos cómo los analizamos y cómo lo hacemos. Pero sabemos que tenemos que tener la altura de miras necesaria para conseguir un gobierno progresista en Galicia; gobiernos de progreso y de izquierdas en los ayuntamientos gallegos, y, por supuesto, para mantener gobiernos progresistas en el Estado", ha continuado.

En este sentido, ha asegurado que Sumar dará "todos los pasos necesarios" para estar en ese lugar "analizando adecuadamente los caminos y las fórmulas". "Tenemos que hablar de muchas cosas", ha avanzado. Con todo, ha precisado que esa valoración de opciones se hará sin pasar por "ningún peaje".

Preguntada después por si ha habido algún contacto con Rufián, Barbero ha trasladado que su organización está "ahora mismo" centrada en "construir un futuro basado en unos valores comunes". "En ese marco estamos y en ese marco debemos seguir analizando todas las cuestiones posibles", ha concluido.