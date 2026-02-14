Besteiro acusa al PP de gestionar la política social de la Xunta "de espaldas a las personas"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al alcalde de Lugo, Miguel Fernández, en la concentración de familiares y usuarios de la residencia de mayores de As Gándaras, en Lugo. - PSDEG

LUGO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Gobierno gallego de gestionar la política social de "espaldas a las personas" durante la concentración de familiares y usuarios de la residencia de mayores de As Gándaras, en Lugo.

El jefe de filas del PSdeG ha participado en la protesta junto con el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, para acompañar a los familiares y usuarios que se movilizan desde finales de noviembre en protesta por la reforma "impuesta" desde la Xunta y que denuncian que "afecta directamente a la calidad de vida y al bienestar de los residentes".

El líder de los socialistas gallegos ha puesto el caso de esta residencia como muestra de lo que PSdeG "lleva años denunciando": "que la política social en Galicia llega tarde y mal, después de que la Xunta iniciase una reforma que no tiene en cuenta la necesidad de intimidad y la tranquilidad de los usuarios".

Así, ha aludido a que este proyecto va a incorporar habitaciones compartidas eliminando un único espacio privado del que disponían los residentes.

El jefe de filas del PSdeG ha criticado "la falta de inversión" en un "pilar fundamental" para el bienestar de los mayores y ha sostenido que "cuando por fin se mueve algo, demuestran que falla el enfoque".

Besteiro ha señalado que los "servicios públicos de cuidados necesitan más recursos, pero también otra manera de hacer las cosas" porque, ha añadido, "no es suficiente con anunciar reformas, sino que hay que escuchar, planificar y poner a las personas en el centro".

El responsable socialista ha tomado la palabra durante la protesta para reclamar que "si esta intervención es una oportunidad, que lo sea de verdad" y que sirva para "mejorar las condiciones y no para generar más incertidumbre".