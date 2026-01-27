Besteiro acusa al PP de "traicionar" a los pensionistas gallegos al votar con Vox contra revalorizar las pensiones

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besetiro, saluda a una persona - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al PP de "dar la espalda a los pensionistas gallegos" al votar en el Congreso junto a Vox, "la ultraderecha, en contra del decreto del escudo social, que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

"Hablamos de personas que trabajaron toda la vida y que no pueden ser usadas como arma política", ha señalado Besteiro en un comunicado, en el que ha criticado que el PP "no tenga reparo alguno en votar con la ultraderecha" para frenar una medida "que afecta directamente a los mayores y a las personas más vulnerables".

Besteiro ha señalado que en Galicia hay más de 700.000 pensionistas, muchos de ellos con pensiones medias más bajas que en el conjunto del Estado. "Para miles de hogares, la actualización anual de las pensiones no es un debate ideológico, sino una cuestión muy concreta: poder hacer frente a los gastos básicos del día a día, desde la compra hasta la luz, el agua o los medicamentos", ha dicho.

El jefe de filas del PSdeG ha recordado que el decreto tumbado incluía también medidas de protección social, como la prohibición de desahucios y de los cortes de suministros básicos a personas vulnerables, y ha criticado que el PP "vote con la ultraderecha para derrumbar un paquete de derechos mientras intenta aparentar moderación en otras votaciones". "Aquí no se castiga a ningún gobierno, se castiga a la gente", ha advertido.

El líder socialista ha apuntado directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al PP gallego por avalar esta posición. "Cuando el PP vota con Vox contra la subida de las pensiones, Rueda calla y consiente. Y cuando se calla ante una decisión así, está aceptando que sean los pensionistas gallegos quien paguen el precio de esa alianza", ha denunciado.