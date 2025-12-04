Besteiro acusa al PP de usar a víctimas de violencia machista como arma política: "Traspasaron todas las líneas rojas"

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al PP de utilizar a las víctimas de violencia machista como arma política tras advertir el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, de que o se avanza en la renovación del convenio y mejora de la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a estas mujeres.
Para el líder socialista, resulta "inasumible" que el responsable autonómico "amenace con dejar sin respaldo" a mujeres maltratadas para "forzar" al Ministerio del Interior a "aceptar sus condiciones" y, de este modo, "evitar la renovación de un convenio caducado desde 2008".
La renovación del convenio, subraya el PSdeG, es "imprescindible" para garantizar medios, recursos y una financiación compartida que "ya asumen otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Madrid".
"Lo que está haciendo la Xunta con la unidad policial adscrita a la Comunidad Autónoma (UPA Galicia) y con la protección de las mujeres víctimas de violencia machista es de una indecencia que traspasa cualquier línea roja", ha reprochado Besteiro.
Así, en una nota de prensa, los socialistas han expuesto que, según fuentes sindicales, en Galicia "hay 350 policías adscritos y solo 13 dedicados al sistema VioGén, mientras el presidente Rueda mantiene 20 agentes a su servicio personal".
"Esa es la prioridad del PP: protegerse a sí mismos antes que proteger a las mujeres", ha censurado.
En esta línea, Gómez Besteiro ha advertido de que "lo más grave" es la actitud: "Es tremendo e inadmisible que el PP utilice políticamente a las víctimas y que llegue al extremo de amenazar con no protegerlas. Eso supera absolutamente cualquier límite".
COMPARECENCIA DE DIEGO CALVO
Por todo ello, el responsable socialista ha sostenido que el mensaje de Diego Calvo "no solo es irresponsable", sino que "infunde miedo y rompe la confianza que debe garantizar cualquier administración", por lo que ha avanzado que el Grupo Socialista en la Cámara gallega solicita la comparecencia urgente del conselleiro en el Parlamento. "Calvo y Rueda tendrán que explicar qué pretendían hacer y por qué han llegado a este punto", ha aseverado.
En este contexto, el portavoz del PSdeG ha denunciado que la Xunta convierte la UPA Galicia en "un instrumento de confrontación" con el Gobierno central al tiempo que "abandona a las víctimas y cambia las funciones del cuerpo policial".
También ha recordado que la administración autonómica retiró a 16 agentes de la vigilancia del Parlamento para destinarlos a acompañar a conselleiros en actos institucionales, "sin un destino operativo ni utilidad pública".