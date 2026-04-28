Besteiro acusa a Rueda de "maltratar" la sanidad pública en el Barbanza tras 2 años de protestas y 5 noches de encierro

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita a las personas participantes en el encierro protesta en el hospital do Barbanza - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "maltratar" la sanidad pública en la comarca de O Barbanza tras dos años de protestas y cinco noches de encierro.

Besteiro ha denunciado este martes la "deriva" de la sanidad pública tras acercarse hasta el Hospital Comarcal do Barbanza para acompañar a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, que lleva cinco noches encerrada en el vestíbulo para exigir una reunión con el gerente del área sanitaria de Santiago-Barbanza, Ángel Facio, y con el director del centro, Hugo Pérez.

De ello ha informado el PSdeG en un comunicado, en el que señala que la plataforma ciudadana ha registrado tres solicitudes formales a lo largo de más de dos años sin recibir respuesta.

"Cinco noches. Cinco noches llevan los vecinos y vecinas del Barbanza durmiendo en el suelo de su hospital, pidiendo que el gerente abra la puerta y los escuche", ha asegurado Besteiro, que ha dicho que esa es la respuesta que la Xunta de Rueda tiene para la sanidad pública gallega: puertas cerradas y silencio".

El dirigente socialista ha destacado que lo que se está produciendo en el centro de Ribeira "no es una protesta cualquiera, es una emergencia" con pacientes que esperan "dos años" para una cirugía, pruebas intermedias que tardan "hasta 400 días" en dar resultados y segundas consultas que el Sergas "oculta" porque "no está obligado a publicarlas".

"Son datos que desmontan el relato oficial. Por eso no quiere comparecer ningún responsable, porque los números no admiten maquillaje", ha añadido el líder socialista.

El secretario xeral del PSdeG ha enmarcado este crisis en el diagnóstico que hizo público el pasado jueves el Consello de Contas y que dice que Galicia es la segunda comunidad del Estado que menos invierte en Atención Primaria, con un 12% del gasto sanitario, lejos del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud y por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 14%.

El PSdeG ha señalado que el documento constata, además, que el 28% de las plazas del Sergas está en régimen de temporalidad, cuando el objetivo legal no es superar el 8%, y que uno de cada cuatro profesionales de la sanidad gallega tiene contrato temporal.

Besteiro ha recordado que el mismo informe censura la contratación a dedo con la sanidad privada mediante autorizaciones de uso temporal, sin concurrencia ni publicidad, una práctica que, según ha indicado, el Consello de Contas lleva advirtiendo desde 2022 sin que la Consellería de Sanidade rectifique.

"Rueda mantiene 500.000 gallegos y gallegas en listas de espera, cerró 2024 con un superávit de 191 millones de euros sin explicar a que los dedicó y sigue desviando recursos públicos a la concertada por vías que el propio organismo fiscalizador pone en cuestión", ha denunciado.

El dirigente socialista ha calificado esta situación como el fruto directo de "casi dos décadas del PP desmantelando" lo construido entre todos y ha anunciado que el Grupo Socialista volverá exigir explicaciones a Alfonso Rueda en el Parlamento por su gestión sanitaria. "No puede ser que, en 2026, a única forma de que el gobierno escuche a la gente sea dormir en el suelo de un hospital", ha sentenciado.

"A los vecinos y vecinas del Barbanza solo les puedo decir una cosa: Tenéis todo nuestro apoyo. Estaremos a vuestro lado el tiempo que haga falta", ha concluido.