Besteiro advierte que la falta de médicos en el rural "no es un hecho aislado" sino un "problema estructural"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Baleira - PSDEG

LUGO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido de que la falta de médicos en el rural "no es un hecho aislado" sino un "problema estructural".

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro se ha acercado a Baleira (Lugo) para apoyar a los vecinos en su reivindicación de un médico estable en el centro de salud. Allí, ha alertado de que esto "se repite día tras día" en los municipios rurales.

"No estamos ante una incidencia puntual. Hablamos de un problema estructural que es fruto de más de 16 años de gobierno del PP en la Xunta y de las decisiones que Rueda adopta desde su despacho", ha señalado.

A su juicio, la situación que vive Baleira es el "efecto directo" de una política sanitaria que fue "debilitando progresivamente" la atención primaria, especialmente en el rural. En este sentido, ha incidido en que se trata de municipios envejecidos, con personas con dificultades para moverse, en los que la ausencia médica supone "una barrera más".

Besteiro ha destacado el trabajo de la agrupación local del PSdeG y de su portavoz, José Tellado, que lleva meses reclamando una atención sanitaria permanente para el centro de salud.

Asimismo, ha asegurado que seguirá llevando la demanda del municipio y de tantos otros al Parlamento e insistirá para que el PP "de un paso adelante" y apoye la propuesta socialista de garantizar y blindar por ley la cita en el médico de cabecera en un plazo máximo de 48 horas.

"Es una medida de sentido común. Sin acceso al médico de cabecera en un tiempo razonable, el sistema se resiente y quien acaba pagando las consecuencias es la ciudadanía", ha concluido.

HOMENAJE

Tras el acto reivindicativo, Besteiro participará en el homenaje a la que fue alcaldesa de la ciudad, Paula Alvarellos, un año después de su fallecimiento. El líder socialista ha remarcado que fue una persona que "vivía la política con honestidad y responsabilidad", y "sin esquivar los problemas cuando tocaba afrontarlos".

"El recuerdo que queda de ella es el de una mujer comprometida y profundamente humana. Y eso es lo que queremos celebrar hoy", ha concluido.