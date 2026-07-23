Besteiro celebra la aprobación definitiva del traspaso de la AP-9: "Pese a Rueda, cumplimos una demanda histórica"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la aprobación definitiva este jueves en el Congreso de la transferencia de la autovía AP-9 a Galicia, reivindicando que, "pese a Rueda", se cumple con "una demanda histórica".

Ahora, ha recordado el líder socialista, será la comisión bilateral quien "precise los términos en los que se materialice" y ha instado a Rueda a "sentarse a negociar" con el Estado para hacer efectiva "cuanto antes" esta nueva competencia.

Por su parte, la diputada socialista en el Congreso Patricia Otero ha subrayado que este traspaso es "un paso decisivo", al tiempo que ha criticado los "intentos de boicot" por parte de un PP que, ha añadido, "ha dado la espalda a los gallegos".

Asimismo, ha celebrado que la norma salga adelante "pese a la oposición del PP" y a las "manipulaciones y mentiras de Rueda". De este modo, Otero ha defendido que el texto aprobado "garantiza que el Estado asumirá las consecuencias derivadas de las decisiones anteriores al traspaso y la Xunta las derivadas de las decisiones posteriores".

"Está muy claro, solo hace falta saber leer", ha manifestado la parlamentaria antes de recordar que el expresidente José María Aznar "prorrogó la concesión y el PP gallego no se opuso" y en 2003 "privatizó la autovía".