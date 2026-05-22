Besteiro censura que Rueda "ponga precio a la salud" al incentivar con dinero a médicos para que "recorten" bajas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y otros cargos socialistas - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha censurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ponga "precio a la salud" de los gallegos al anunciar un incentivo económico de 2.500 euros anuales para los médicos cuyos cupos registren un volumen de bajas laborales por debajo de un coeficiente estándar fijado por la propia Xunta.

Así lo ha denunciado en declaraciones a los medios este viernes en Ourense, donde ha comparecido junto al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, con motivo de la V Reunión Socialista de Ourense.

En su intervención, Besteiro ha calificado la medida de "extraordinariamente grave" y ha advertido de que retrata la verdadera concepción que tiene el PP de los servicios públicos.

"El señor Rueda quiere hacernos creer que el problema de la sanidad pública está en las bajas, en los pacientes o en los médicos. Y no. El problema es un gobierno que no cree en los servicios públicos y que no está dispuesto a invertir lo que hay que invertir", ha afirmado.

El líder de los socialistas gallegos se ha referido a un dato que, según ha dicho, explica por si sólo la situación: "Galicia es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en atención primaria de toda España. Solo por detrás de Madrid".

"Mismo modelo, misma filosofía, mismos resultados", ha apuntado para señalar que la consecuencia de ello son unas listas de espera con personas que tardan en atender, tardan en diagnosticar y tardan en curar. "Y con esas cifras encima de la mesa, la respuesta del PP es cobrarle a los médicos la culpa de una sanidad que ahoga", ha sostenido.

El líder del PSdeG ha asegurado que los culpables de esta situación no son ni lo trabajadores ni los pacientes ni tampoco los médicos, sino "los que llevan 17 años gobernando esta tierra y decidieron que la atención primaria es prescindible". "Los que cierran PACs, los que no cubren vacantes, los que no planifican", ha manifestado.

Además, ha enmarcado la medida de la Xunta en un "recorte sistemático" de derechos por parte del PP y ha asegurado que no se entiende como una forma de mejorar la atención sanitaria, sino como señal de hacia donde camina el modelo". Un modelo que, conforme ha criticado, "pone precio a la sanidad pública y después pretende que los gallegos paguen la factura".

Frente a ello, ha dicho que la solución pasa por "más inversión, más profesionales y un compromiso real con el sistema público". "No por incentivar que se mire para otro lado cuando un paciente necesita un baja", ha subrayado.

Por su parte, Patxi López ha sostenido que "para la derecha los servicios públicos son un negocio". "Y como te atiendan en la sanidad o en la educación depende de lo grueso de la cartera que tengas", ha denunciado.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha asegurado que "mientras el Ejecutivo central" distribuye riqueza, los gobiernos autonómicos como el de Rueda se dedican a poner precio a los derechos.

"España va a ser el país que más crece en Europa. Y eso no es un fin en sí mismo. Eso permite subir salarios, subir pensiones, reforzar la sanidad y la educación. Pero hay quien prefiere el camino inverso", ha apuntado.