Besteiro cree que el PPdeG ve Lugo como un "decorado rural" para elecciones y critica el proyecto "fallido" de Altri

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el comité provincial de Lugo, a 29 de noviembre de 2025. - HUGO UCHA BOAN

LUGO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha achacado al PPdeG un "abandono" de la provincia de Lugo y lo ha acusado de verla como un "decorado rural al que ir cuando hay elecciones". De este modo, ha reiterado sus críticas al proyecto de Altri, que ve como "absolutamente fallido".

Así se ha pronunciado este sábado en su intervención en el comité provincial en Lugo, primero tras el proceso de primarias y donde ha llamado a la "unidad". Allí, ha señalado que el partido entra en un "nuevo ciclo" en el que debe "alcanzar velocidad de crucero y activar al máximo los proyectos municipales".

El líder socialista ha valorado la "responsabilidad" que ejerce el PSdeG en los ayuntamientos de la provincia y en Galicia. "Tenemos muchos ejemplos de buena gestión municipal, con ayuntamientos pequeños que hacen un trabajo admirable cada día y ciudades que avanzan con proyectos solventes", ha destacado.

En contraposición, ha acusado al PP de falta de vivienda pública, sanidad o proyectos industriales para la provincia. "Solamente el de Altri", ha añadido, en alusión la factoría impulsada por la empresa lusa y Greenalia en Palas de Rei (Lugo), que tilda de proyecto "fallido".

Entre otros aspectos, Besteiro ha recordado que "carece" de la conexión eléctrica necesaria, al quedar excluido de la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030 del Gobierno central. "Lugo no queda desenchufada de la red eléctrica; quien queda desenchufado es ese proyecto que no es ni bueno ni lo que merece Lugo ni la economía de nuestro país", ha criticado.