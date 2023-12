Besteiro critica el "carrusel" de "anuncios electorales" de Rueda, que "intenta hacer los deberes a última hora"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Xunta del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado el "carrusel" de "anuncios electorales" que lleva a cabo el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, al que ha afeado que trata de "hacer los deberes a última hora".

El que será el aspirante socialista en las próximas elecciones autonómicas se ha pronunciado de este modo en un acto en Santiago de Compostela al ser preguntado por los diferentes anuncios de ofertas públicas de empleo realizados por el presidente popular en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello el jueves.

Al respecto, Besteiro ha sostenido que "suena a anuncio electoral" después de "muchísimos años de retraso", unos anuncios que, en su opinión, además, "tienen poca credibilidad".

"Ahora toca ese carrusel verdadero de anuncios", ha censurado el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, que ha reprochado a Rueda que trate de "hacer los deberes a última hora" tras años de ausencia de políticas. Además, se ha mostrado convencido de que estas acciones "en política hoy en día sirven para poco".

FECHA ELECTORAL

Después de que Rueda asegurase que "escuchará" el consejo de Feijóo ante las autonómicas, Besteiro ha asegurado que el presidente gallego no solo tendrá que escuchar al líder de su partido, sino también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Primero habla Ayuso con Feijóo y después habla Feijóo con Rueda", ha dicho el socialista, que ha asegurado que esta es "la situación que se vive en el PP" de Galicia, que cada vez tiene "más de PP y menos de Galicia". "Estamos viendo que las decisiones no se toman aquí", ha asegurado para sostener que se trata de una especie de "mando teledirigido" de lo que "decide Ayuso".

Frente a ello, ha dejado claro que los intereses de Galicia no son los mismos que los de Madrid y se ha preguntado también por la relación del PP con Vox. "Tienen mucho de lo que hablar, también de si van o no en colación con Vox o si al final consiguen que no se presente", ha dicho en una intervención en la que ha dejado claro que, sea cuando sea la cita con las urnas en Galicia, el PSdeG estará "preparado".