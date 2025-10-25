Besteiro critica que los presupuestos de la Xunta "dejan tirado" a Ourense: "Recibe la menor inversión territorializada"

OURENSE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que los presupuestos de la Xunta para 2026 "dejan tirada" a la provincia de Ourense. "Las cuentas cronifican el colapso sanitario y de la Dependencia en la provincia, así como los altos precios de la vivienda y el abandono frente a los fuegos", ha apuntado.

Así lo ha hecho este sábado en Ourense donde ha incidido en que las cuentas del Ejecutivo gallego representan la "feria del engaño" para la provincia que recibe la "menor inversión territorializada, el menor crecimiento en empleo e innovación y el mayor retroceso en servicios público".

Para ello, ha puesto como ejemplo el plan director del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), "sin plazos ni avances, la paralización" de la circunvalación Este y de la mejora de la OU-540, así como el centro de salud de Muíños.

"El reequilibrio territorial no es una opción, es una necesidad urgente y una deuda histórica con la provincia", ha advertido Besteiro, al tiempo que ha remarcado que la provincia de Ourense, tras ser el epicentro de los incendios de este verano, "necesita con urgencia medidas de restauración ambiental, reforestación, mejora de infraestructuras y apoyo social y económico urgente para las zonas afectadas por el fuego".

Para el líder socialista, las cuentas del próximo año "no tienen alma social ni visión de país" y "perpetúan la marginación y desigualdad estructural" de las provincias del interior.

ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS

Asimismo, Besteiro ha anunciado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Xunta para exigir políticas de "discriminación positiva" para la provincia de Ourense.

Por su parte, la parlamentaria autonómica del PSdeG y vicesecretaria provincial, Carmen R. Dacosta, ha denuciado que el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda "no movió ficha" tres meses después de los incendios forestales y ha advertido de que, actualmente, "no hay rastro" de un plan integral de la recuperación de las zonas.

En este contexto, ha exigido la reformulación de las ayudas para el sector agrario, ganadero y forestal, con "más cuantías y menos burocracia".

Para Dacosta, las cuentas de la Xunta están llenas de "promeras recicladas e inversiones cero" en infraestructuras, con "proyectos repetidos año a año sin avance", mientras en la capital de la provincia "duplican las partidas y bloquean el progreso con un copia y pega de las cuentas del pasado año".

Por todo ello, ha afirmado que el Gobierno autonómico tiene un "modelo agotado" y está instalado en la "propaganda y autocomplacencia, que anuncia y repite, pero nunca cumple".