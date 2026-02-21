Besteiro, "feliz" por el archivo de Altri, advierte que el PSdeG indagará para saber "qué compromisos se adquirieron"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado "feliz" tras el anuncio de la Xunta del archivo del proyecto que Altri planeaba en la comarca de A Ulloa y ha advertido de que los socialistas gallegos harán seguimiento para saber "qué compromisos se adquirieron" con la empresa y conocer "el proceso interior de gestación" de la iniciativa.

En declaraciones a los medios en un acto en Boiro, el líder socialista ha subrayado que se trata de "un día muy feliz para Galicia", fruto, ha añadido, "de la reivindicación del pueblo gallego" y también "de un gobierno socialista que desde el principio parametrizó ese proyecto desde la perspectiva medioambiental, económica y social".

"Era un proyecto que no era bueno para Galicia, que Galicia no necesita y que Galicia no quiere", ha insistido Besteiro antes de subrayar que lo que se necesita son proyectos "que estén dentro de los parámetros de la sociedad que queremos para el futuro, bajo los parámetros de la transición energética".

Por eso, ha recordado el "triple 'No'" del Gobierno: a las ayudas asociadas al PERTE de descarbonización, a las ayudas extraordinarias y la exclusión en la planificación eléctrica, a lo que ha achacado la Xunta el archivo.

Así, ha reiterado que es "un día feliz", pero ha avanzado que el PSdeG seguirá "haciendo seguimiento" porque quiere "saber todo el proceso interior de gestación de proyecto", que considera "una verdadera manipulación y un proyecto propagandístico".

"Queremos saber qué compromisos se adquirieron y no queremos que en el futuro se vuelva a reproducir un proyecto como el de Altri o similar", ha zanjado.