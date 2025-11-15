Besteiro fija en las municipales del 2027 "la primera meta" del PSdeG: "Será un año positivo para el PSOE"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha fijado "la primera meta" de los socialistas gallegos en las elecciones municipales del año 2027, que afronta, ha asegurado, con perspectivas positivas y con la confianza de que será "un año positivo para el PSOE, para Galicia y para España".

"Es un proceso de ir avanzando en la búsqueda de encontrar a los mejores candidatos, una posición de referencia de cara al conjunto de la sociedad, en definitiva, una posición que nos refiere como un partido claramente municipalista", ha proclamado ante más de 140 militantes inscritos en el Comité Nacional que se celebra este sábado en Santiago.

Además, Besteiro ha reivindicado que el PSOE es "la alternativa a la derecha en Galicia" frente a un PPdeG "cómodo" con el BNG como líder de la oposición. También ha acusado a los populares gallegos de asumir discursos que rompen "pactos básicos" como, ha añadido, "el consenso contra la violencia machista", ante lo que ha insistido que el PSOE es "el único dique de contención".

También ha avanzado que convocará antes de final de año el Consello de Alcaldes y Alcaldesas para "analizar y tomar decisiones sobre el ataque furibundo que se le está haciendo al mundo local por parte del PP".

"Necesitamos a todos en este proyecto, no sobra nadie", ha manifestado el líder socialista, que este sábado cumple años y ha soplado las velas al final de su intervención ante el aplauso de los militantes presentes en este Comité Nacional.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)