Besteiro insta a Rueda a que "apoye el desarrollo económico" que Ayuntamiento y Zona Franca "impulsan" en Caldas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una reunión con el alcalde y vecinos de Caldas - PSDEG

PONTEVEDRA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que "apoye el desarrollo económico" que el Ayuntamiento y la Zona Franca de vigo "impulsan" en Caldas de Reis (Pontevedra).

En una visita a la localidad, de la que ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha destacado la importancia de apostar por el futuro parque empresarial de Paradela-Carracedo y por la construcción de vivienda pública como pilares para el desarrollo económico y social de la comarca.

Besteiro ha señalado que el nuevo polígono, promovido por la Zona Franca de Vigo y apoyado por el Gobierno de España, representa una "oportunidad clave" para atraer inversión y crear empleo cualificado en la zona.

Asimismo, ha señalado que quien está invirtiendo y trabajando por el futuro de Caldas "es el PSOE, comprometido con el impulso industrial y con el equilibrio territorial de Galicia".

El líder socialista ha incidido también en la necesidad de reactivar la política de vivienda pública, recordando que Caldas fue "pionera" hace 20 años en la promoción municipal. "Llevan más de 16 años sin hacer nada desde la Xunta de Galicia. Y si no arriman el hombro, tendrá que volver hacer el ayuntamiento", ha advertido.

En este sentido, ha anunciado que el PSdeG presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta de 2026 para incrementar el apoyo a la vivienda pública, a la industrias y a las industrias y a las infraestructuras viarias.

Besteiro, que ha puesto en valor el potencial de la comarca gracias a la administración socialista, ha reclamado también a la Xunta que retome el proyecto del Porto de Vilagarcía por Meis.

Previamente se ha reunido con la plataforma de la variante de N-630 y ha apoyado su reivindicación de reformular el proyecto. La vista ha incluido también una parada en la empresa Foresa, a la que Besteiro ha calificado de "puntera e innovadora", "ejemplo de la capacidad de la industria gallega en materia de economía circular, desarrollo tecnológico y sostenible".