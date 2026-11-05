Besteiro, junto a UGT y CC.OO., llama a una participación "masiva" en la huelga general el próximo 11 de noviembre

Los secretarios generales de UGT Galicia y CC.OO Galicia, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, se han reunido con el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en el Parlamento de Galicia para abordar la huelga general - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG, UGT y CC.OO. han hecho este jueves un llamamiento conjunto a una participación "masiva" el próximo miércoles, día 11 de noviembre, en la huelga general por la vivienda, la subida de los salarios y contra el alza de precios.

Los secretarios generales de UGT Galicia y CC.OO Galicia, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, se han reunido con el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento de Galicia para abordar la convocatoria de paro.

En declaraciones a los, el secretario xeral del PSdeG ha sostenido que con la huelga general "los únicos que se pueden sentir comprometidos son aquellos que precisamente quieren recortar todos los derechos". "Vamos a apoyar esa huelga general, vamos a participar en ese día", ha afirmado.

Besteiro, que ha calificado de "muy positiva" la reunión con los sindicatos, ha sostenido que coinciden en la "oportunidad" de esta convocatoria y en los objetivos de la movilización.

De este modo, ha defendido el alza de los salarios y ha recordado que este mismo jueves se pone encima de la mesa una nueva subida del salario mínimo interprofesional, conscientes de la situación que se vive de incremento de los precios, de la carestía de la vida. Además, ha reivindicado la apuesta por la vivienda publica y los esfuerzos que se están haciendo, aunque ha admitido que "no son suficientes" y que "hay que hacer más".

Según ha advertido Besteiro, "los derechos que están en juego son la negociación colectiva, unos salarios que permitan vivir, unos servicios públicos fuertes, que forman parte del salario indirecto de la clase trabajadora, y el acceso a una vivienda digna". "Yo comparto esos objetivos, el Partido Socialista comparte esos objetivos y, por tanto, no nos sentimos criticados", ha insistido.

Para Besteiro, la huelga es una "suma" en el camino en el que los social sitas y el Gobierno de España están comprometidos con la subida de los salarios y con los servicios públicos, y con una vivienda que tiene que ser pública, al contrario que la que propone la derecha y la "otra derecha", que según ha destacado, prometen viviendas sin cualificarlas como públicas.

El PSdeG ha animado a la mayoría social a tomar conciencia de que "hay quien quiere recortar esos derechos que costó tanto tiempo y tanto sacrificio por parte de muchas generaciones conseguir". "No vamos a consentir que se arrebaten", ha terminado el secretario xeral.

"SOBRADOS MOTIVOS"

En el acto, la secretaria general de CC.OO. Galicia Amelia Pérez ha defendido que la huelga tiene más que "sobrados motivos" y que la chispa fue el "desafortunado desahucio" de Maricarmen, pero que detrás hay "un problema de políticas de vivienda estructural en este país", que se come la mayor parte de los incrementos salariales. Por eso, conforme ha indicado, el paro va contra los especuladores y contra quien bloque la negociación colectiva y ahora en el día a día a la clase trabajadora.

Por su parte, Cristóbal Medeiros ha asegurado que se trata de una "huelga por la dignidad, una huelga por un techo, una huelga por un trozo de pan". Y es que, según ha denunciado, "suben mucho más los precios de los alquileres de lo que pueden subir los salarios, hasta el punto de que, pese a tener trabajo, no da para vivir".

Los sindicatos han avanzado que la manifestación central será en Vigo y que habrá movilizaciones en todas las cabeceras de comarca. Por la mañana serán las de las organizaciones sindicales, con el cierre de los centros de trabajo, y el por la tarde CC.OO. y UGT se sumarán a las convocadas con el Sindicato de Inquilinas y el resto de colectivos sociales.

DENUNCIAN LA RETIRADA DE PANFLETOS POR PARTE DEL PARLAMENTO

Además, en el acto, Amelia Pérez ha abierto la comparecencia denunciando que en la entrada del Parlamento les habían retirado los carteles con el anuncio de la huelga y el manifiesto de la convocatoria.

"En el Parlamento de Galicia no se puede entrar con un panfleto llamando a la huelga general, algo que nos parece inaudito", ha protestado la dirigente de CC.OO., que ha atribuido la retirada a órdenes de la presidencia de la Cámara y ha ironizado con que la censura parece llegar antes mismo de las elecciones del 29 de noviembre.

"No sé si este modus operandi obedece a alguna cuestión de que seamos elementos perturbadores o algo por el estilo, y quiero que quede constancia de nuestra denuncia aquí", ha manifestado.

Al respecto, Medeiros ha sostenido que, a las reivindicaciones de la huelga, tendrán que sumar la de la "libertad de expresión". "Nos parece surrealista total que nos quiten un cartel del anuncio de la huelga", ha dicho.

Por su parte, consultadas por Europa Press al respecto, fuentes de la Cámara gallega han señalado que no se puede acceder con cartelería de organizaciones externas al interior del Parlamento y han explicado que el material se le devolvió al salir.

REUNIÓN CON EL FRENTE AMPLIO

Tras la reunión con Besteiro, los responsables de CC.OO y UGT también han mantenido un encuentro en la sede de Comisiones con representantes del Frente Amplio sobre la huelga del 11N. Allí, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha animado a todos los trabajadores a participar en el paro para reclamar "salarios dignos" y ha lanzado un mensaje "a la derecha y a la extrema derecha": "Dejen de atacar a los sindicatos".

"Durante muchos años los sindicalistas vivieron la persecución y el exilio por culpa del fascismo. No vamos a permitir qu acaben con los derechos en nuestro país, empezando por los sindicatos", ha manifestado Barbero.

Cuestionada sobre si Sumar se siente interpelada por esta huelga al formar parte del Gobierno, la también candidata del Frente Amplio ha asegurado que se sienten "orgullosas" de apoyar esta convocatoria, subrayando que la huelga va de "pedir medidas para la clase trabajadora y no contra un Gobierno".

"Apoyo total y sin fisuras a esta huelga del 11 de noviembre. Queremos que la gente salga a la calle. Yo estaré aquí en Galicia acompañando a la clase trabajadora para pedir lo mismo que piden ellos: la mejora de las condiciones de la clase trabajadora y tener un techo", ha proclamado.