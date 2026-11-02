Besteiro llama a concentrar el voto y avisa en Pontevedra de que la dispersión "es un regalo para Feijóo y Abascal"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho un llamamiento este lunes en Pontevedra a concentrar el voto en el Partido Socialista de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre (29N), advirtiendo de que la dispersión del voto "es solo un regalo para Feijóo y para Abascal".

Durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia --encabezadas por Abel Losada y Carmela Silva--, Besteiro ha definido la lista como una combinación de "experiencia, capacidad y juventud", señalando que el 29N se decide entre defender el modelo del estado del bienestar o la "motosierra" de recortes de la derecha y la ultraderecha.

El evento, que estaba programado para la semana pasada, fue pospuesto a causa del accidente ferroviario de Urda, por lo que el líder del PSdeG ha dedicado sus primeras palabras a transmitir su apoyo a las familias de las víctimas, con un recuerdo especial para los allegados de María del Carmen Vázquez Nieto, vecina de Cerdedo-Cotobade fallecida en el siniestro.

Durante el acto, el líder socialista ha dirigido sus críticas hacia el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordando que "presumía de no tener que contar con Vox" y cuestionando que Pontevedra sea la única provincia gallega incluida en el pacto alcanzado entre el PP y Vox para el Senado. Según Besteiro, esta alianza está orientada a "recortar derechos que afectan a la inmensa mayoría".