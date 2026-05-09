Besteiro pide una ley antitránsfuga y ve al PP "debilitado" en Lugo: "La culpa no es de la víctima, es de quien asesina"

1085473.1.260.149.20260509131616 Lugo. El Secretario Xeral del PSdeG-PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro, posa para entrevista en el Centro Cultural O Vello Cárcere, en el mismo día en que una moción de censura del PP acaba con 27 años de gobiernos socialistas en su ciudad natal, Lugo. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967), aboga por poner en marcha una ley que evite las situaciones de transfuguismo tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló su voto y después de que esta semana saliese adelante la moción de censura que arrebató a su partido la Alcaldía de Lugo, una operación política que considera que, a "ojos de la opinión pública", deja "debilitados" a los de Alfonso Rueda.

"En estos casos es como en los asesinatos, la culpa no es de la víctima, es de quien asesina", ha sostenido en una entrevista concedida a Europa Press, en la que considera que "nadie en Lugo está pensando que la culpa de esto es del PSOE". "El culpable es quien incita la moción de censura y quien se vende y participa de esa moción", insiste.

Besteiro, que acusa al PP de "romper, por la puerta de atrás, con la trayectoria de progreso de la ciudad de Lugo", subraya que el pacto antitransfuguismo está roto porque "lo mató" el PP. De este modo, deja claro que él se "opone" a que se tomen en consideración las posiciones tránsfugas para una moción de censura y, preguntado al respecto, diferencia el caso de Noia --donde el PSOE arrebató la alcaldía al PP con el apoyo de un exconcejal popular-- del de Lugo, tanto por el momento en el que se produce --dice que el edil había abandonado el PP antes del fallo del Constitucional-- como por el "contexto".

Y es que, en su opinión, la de Lugo consumó "un acto vil" de "traición" a los vecinos que vuelve a relacionar al PP con los episodios "más oscuros" de la ciudad. Una operación política "negociada en los tanatorios" tras el fallecimiento de la exalcaldesa Paula Alvarellos y otros dos concejales, Pablo Permuy y Olga López Racamonde. Además, traslada que Reigosa no fue la única edil al que el PP tocó. "El PP tuvo contactos con muchos concejales del PSOE hasta el momento que encontraron a una persona deshonesta y capaz de votar con ellos una moción de censura indigna", ha sostenido.

Además, señala al PP y a Rueda como "responsables", "por acción o por omisión", del comportamiento "deshonesto" de Elena Candia e "incumpliendo" los estatutos del PP. "Es un incumplimiento manifiesto de los estatutos que aprobaron en su congreso de 2025, en el que, además de cantar la 'Rianxeira' y corear 'ondiñas veñen e van', los populares aprobaron unas normas de las que ahora no se acuerdan". "Estoy por mandar un anónimo a Génova para recordárselo", ha bromeado en una conversación en la que asegura que en la última sesión de control del Parlamento de Galicia le "dio la sensación" de que Rueda "ni sabía lo que decían" las normas internas de su partido.

ASEGURA QUE VOLVERÁN A LA ALCALDÍA EN 2027

Pese a ello, en la entrevista se muestra "totalmente" convencido de que el PSOE volverá a la Alcaldía con Miguel Fernández como candidato en 2027. "Vamos a trabajar desde el primer día para que esa línea que se rompe ahora con ese acto indigno rechazado por la inmensa mayoría de los ciudadanos vuelva a ser un sueño que le dure a algunos menos de un año", sostiene.

Dicho eso e interpelado por sobre si se irá a primarias en Lugo, Besteiro afirma tener una "sensación compartida" de que Miguel Fernández a día de hoy "no necesita ningún tipo de ratificación". "Hay que ratificar a quien necesita una ratificación y Miguel Fernández, afortunadamente, no necesita ningún tipo de ratificación. Estoy convencido de que será el próximo candidato en la ciudad de Lugo, sin lugar a dudas", ha subrayado.

COMITÉ NACIONAL EN JUNIO Y ELECCIÓN DE CANDIDATOS EN VERANO

A un año de la celebración de las municipales y cuestionado sobre cuándo activará el PSdeG la elección de sus alcaldables --los estatutos fijan primarias para los municipios de más de 50.000 habitantes, excepto en las localidades donde ya se gobierna--, el dirigente socialista explica que el proceso de selección para las ciudades se llevará a cabo "previsiblemente en el verano".

Además, ha avanzado que el PSdeG reunirá a su máximo órgano de decisión entre congresos, el comité nacional, el próximo mes de junio. "Queremos anticiparnos a todo el proceso de renovación que vendrá en el verano y cumpliremos no con la obligación de tener dos comités nacionales al año, sino que tendremos tres o cuatro", ha destacado.

También ha anunciado que su formación celebrará en el segundo semestre de 2026 tanto la conferencia feminista anunciada en el pasado mes de enero como una conferencia municipal con la que activar al partido de cara a los comicios de mayo de 2027.

Todo ello en una entrevista en la que asegura que "solo contempla un escenario positivo" para el PSdeG en las elecciones municipales. "El resultado va a ser bueno para el PSOE. Hoy estamos gobernando al 60% de la población en Galicia, tenemos en torno a 100 alcaldías y no, no pensamos en bajar, pensamos en subir e incrementar", ha dicho para subrayar que, para lograr este objetivo su formación trabaja para configurar "proyectos serios y solventes" para los consistorios.

RUEDA, VOX Y LA "PRIORIDAD NACIONAL"

En la entrevista con Europa Press y preguntado por el aval del presidente de la Xunta al principio de "prioridad nacional" incorporado por PP y Vox en sus pactos de gobierno, Besteiro ha atribuido este "coqueteo" con la ultraderecha al hecho de que el PPdeG "sabe que en las próximas elecciones municipales" el partido de Abascal "tendrá concejales en Galicia" y que tratará de llegar a acuerdos con él para alcanzar algunas alcaldías.

"Ya le están comprando argumentos como la prioridad nacional que aquí, en Galicia, "tampoco es una novedad" por que es la "prioridad popular", ha dicho para asegurar que en la Comunidad gallega el PP lleva años ejerciendo una forma de gobernar en la que "primero es el PP y después el resto".

"Esta indignidad absoluta ya la lleva años haciendo el PP con los ayuntamientos a través de las asignaciones presupuestarias a los consistorios en función de si gobierna o no gobierna", ha afirmado el dirigente socialista.

"NO TOCAN" ELECCIONES GENERALES

Sobre el panorama político estatal, Besteiro traslada una vez más su apoyo al Ejecutivo de Sánchez al subrayar que "hay un gobierno que gobierna" y "saca adelante muchísimas cuestiones" a pesar de la configuración del Congreso de los Diputados, e incide en que "todavía no tocan" las elecciones generales.

Por último, interpelado sobre si el PSdeG consigue trasladar interna y externamente su proyecto para Galicia, deja claro su defensa de Galicia desde las "posiciones socialistas". "Queremos una Galicia fuerte y eso es por lo que trabajamos, por una Galicia más fuerte y que mire más afuera y que sea capaz de trasladar las riquezas que tenemos", ha dicho para asegurar que no se trata solo de decir "cuánto te quiero, sino como te quiero". "Y eso es lo que hacemos los socialistas. Querer mejor a Galicia de lo que la quieren otros", ha expresado.