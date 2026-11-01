Besteiro (PSdeG) pide llegar "hasta el final de lo ocurrido" en Urda y que se exijan responsabilidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Jose Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado la necesidad de investigar "hasta el final de lo ocurrido" en Urda, ya que las familias "merecen conocer toda la verdad y que se exijan las responsabilidades que correspondan".

Este domingo, en una visita al municipio lucnese de Monterroso, Besteiro ha trasladado su cariño a las familias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, especialmente a los allegados de la pontevedresa María Vázquez Nieto.

También, el secretario xeral del PSdeG ha expresado su apoyo a las personas heridas, así como a las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

"En Galicia sabemos bien lo que significa una tragedia ferroviaria, vivimos Angrois y sabemos que ese dolor no desaparece. Las familias necesitan respuestas, tienen derecho a saber qué pasó y por qué", ha enfatizado.

En este sentido, ha respaldado el compromiso del Gobierno central de investigar hasta el final lo ocurrido. "Hay que esclarecer todo lo sucedido y, si hubo fallos o negligencias, exigir las responsabilidades que correspondan", ha asegurado, insistiendo en que la investigación debe permitir identificar y corregir cualquier deficiencia.

Gómez Besteiro ha insistido en que es lo que se debe a las familias, a las víctimas y a la ciudadanía, que tiene derecho a subir a un tren con la tranquilidad de que viaja con todas las garantías de seguridad".