Besteiro (PSdeG) reclama la gratuidad de la AP-9: "Creemos que en este momento es posible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este sábado la gratuidad de la AP-9 porque, tal y como ha señalado, los socialistas creen "que en este momento es posible". Una postura que ha comparado con unas posiciones "absolutamente incomprensibles y que no quieren hacer ni el mínimo esfuerzo de recordar cómo surgió una autopista con unos peajes brutales".

"Gratuidad ya porque es posible, porque creemos que se debe hacer y, sobre todo, porque lo demás es enredar. Nosotros queremos coger el atajo de llegar a la gratuidad, con ese 100% fuera de peajes desde Ferrol hasta Tui", ha esgrimido ante las preguntas de los medios.

Así se ha pronunciado el líder de los socialistas gallegos este sábado en su visita al encuentro de emprendimiento Pont-Up Store en Pontevedra, donde también ha traslado su "apoyo y ánimo" a los vecinos de Pantón y de O Bolo ante los incendios que están sufriendo.

En este contexto, Besteiro ha confiado en que "se supere rápidamente esta situación que Galicia lleva sufriendo desde hace más de un mes con una ola de fuegos sin precedentes".