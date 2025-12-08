Besteiro recaba más apoyos para que el Ayuntamiento de Ferrol sitúe la placa de Pablo Iglesias en un "espacio digno"

Acto celebrado en Ferrol el pasado 17 de octubre. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participará este martes en Madrid en los actos en memoria de Pablo Iglesias, conmemorar los 100 años de su muerte. Además, buscará seguir sumando apoyos entre las federaciones y agrupaciones socialistas y UGT de toda España para que la recreación de la antigua placa en homenaje al fundador del partido se instale en "un espacio digno" en Ferrol.

Todo ello, después de que el PSOE de Ferrol solicitase que, con motivo de los 175 años del nacimiento de Iglesias y los 100 de su muerte, la plaza se situase en un lugar público "acorde su relevancia" y el PP "se negase". Los populares también rechazaron en el Parlamento de Galicia una iniciativa en ese sentido, que el BNG tampoco apoyó.

Por ello, los socialistas gallegos recibieron "numerosas muestras de apoyo" desde ámbitos como el de la memoria histórica o el de la cultura, e incluso se hicieron públicas propuestas como que la placa se instale junto a la de Concepción Arenal.

Los socialistas gallegos quieren que, aunque diferentes agrupaciones ya se sumaron a la reivindicación, la fecha del 9 de diciembre sirva para "impulsar una demanda" que consideran "una cuestión de justicia".

De esta forma, el PSOE propondrá a todas las federaciones y agrupaciones tanto del partido como de UGT que hagan reclamaciones oficiales ante el Ayuntamiento de Ferrol para que la placa en memoria de Pablo Iglesias "ocupe el lugar que merece".

Durante la jornada de este martes, Besteiro estará presenté en la ofrenda floral que el partido y UGT realizarán en la tumba de su fundador, en el cementerio civil de la Almudena.

Por la tarde, asistirá al acto conjunto de conmemoración y homenaje que tendrá lugar en la sede de UGT a las 17.30 horas y en el que intervendrán los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez, y el de UGT, Pepe Álvarez.