Besteiro reivindica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán: "Tenemos claro de qué lado estamos"

José Ramón Gómez Besteiro este sábado. - PSDEG

OURENSE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra de Irán, que han sido publicados por el Boletín Oificial del Estado (BOE) y que incorporan una batería de medidas que entrarán en vigor este domingo.

Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.

Aunque ya publicadas en el BOE, las medidas entrarán en vigor este domingo y estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.

"Es un verdadero escudo social y económico sin precedentes para proteger a los ciudadanos en un momento complicado", ha proclamado, en declaraciones a los medios, Besteiro, quien se ha desplazado a Coles para estar presente en el acto de toma de posesión como alcaldesa de Susana Rodríguez, quien ha asumido el cargo tras casi dos décadas de gobierno socialista encabezado por Manuel Rodríguez.

"Es una respuesta clara a consecuencia de una guerra ilegal que rechazamos desde el primer momento", ha destacado el socialista, quien ha afeado que, en el polo opuesto, el PP y Vox "alentaron esa escalada y hoy no están a la altura de las circunstancias.

"Tenemos claro de qué lado estamos, de las familias, de la gente y de las empresas que necesitan apoyo. Lo demostramos en la pandemia y ahora. Cuando vienen mal dadas, la respuesta tiene que ser más protección, compromiso y más política útil", ha sentenciado.