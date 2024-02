El BNG Aborda Con Universitarios Los Problemas De Vivienda Y Transporte: "La Juventud Va A Poner El Plus" Al 18F Para Convertir A Ana Pontón En Presidenta

El BNG Aborda Con Universitarios Los Problemas De Vivienda Y Transporte: "La Juventud Va A Poner El Plus" Al 18F Para Convertir A Ana Pontón En Presidenta - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios representantes del BNG, entre ellos el número dos por Lugo, Dani Castro, y la secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez, han abordado con universitarios los problemas de acceso a la vivienda y del pago del alquiler, así como el transporte, algunas de las preocupaciones que los propios asistentes expusieron en el encuentro que tuvo lugar en la cafetería del SEU del Campus Vida de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

"Hoy vamos a reunirnos aquí con estudiantes universitarios de la Universidade de Santiago de Compostela para ofrecerles las propuestas que tenemos en el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para las cosas que verdaderamente les interesan, o sea, el día a día, como puede ser la vivienda, la precariedad laboral o, como no, esa migración que todos o todas vivimos alguna vez o que vivimos de cerca con algún allegado o familiar", ha expuesto Dani Castro, convencido de que la juventud "va a poner ese plus, ese extra, para el BNG, para que Ana Pontón sea la próxima presidenta de la Xunta de Galicia".

En declaraciones a los medios previas, Dani Castro ha enfatizado que estamos ante "un momento histórico en el que el BNG, evidentemente, confía en la juventud". En este sentido, se ha mostrado seguro de que si los jóvenes acuden a "votar" el próximo 18 de febrero y "concentra el voto en el BNG, va a haber cambio gallego".

Para el político y ex diputado de A Mariña, los jóvenes ven que el BNG "confía" en ellos y, por eso, observa que "no es casualidad que el BNG sea la opción más escogida" por este colectivo.

"Todas esas mejoras no pueden ocurrir si no hay un cambio gallego, que se basa en que hay que pasar de una Galicia a otra, de una Galicia pequeña y gris a una Galicia en grande, una Galicia que, básicamente, le han dicho que tienen que escoger entre precariedad laboral o emigrar o una Galicia en el que se puedan desarrollar proyectos de vida".

Dani Castro se ha mostrado seguro de que eso "va a ocurrir" y que "los jóvenes están mirando" para el BNG. "Y para que haya ese cambio gallego, tenemos claro claro que un cambio lleva el nombre del BNG, el nombre de mujer y el nombre, por supuesto, de Ana Pontón", ha enfatizado Dani Castro, quien ha expuesto que una de las propuestas que pone encima de la mesa para la vivienda es movilizar todas las que están vacías.

"No podemos entrar a mirar en páginas de alquiler e ir con miedo a ver cuántos ceros tienen esas cifras", ha enfatizado y explicado a los jóvenes en un encuentro en el que casi la mayoría dijo que vivía en pisos compartidos y que, además, no podría pagarse una vivienda para él solo.

Otra de las preocupaciones expresadas por los jóvenes versó sobre el proyecto de movilidad, al respecto de lo que intervino Paulo Ríos, 'Kai', que también ha sido diputado en esta legislatura y actualmente es candidato. O como bromeó Castro, "el chaval de Monbús", ya que han sido varios los debates que dio en la Cámara gallega sobre las concesiones anuladas a esta empresa. En este sentido, puso como ejemplo la necesidad de hacer cuadrar y establecer líneas regulares con los horarios de entrada, ya que "no tiene sentido" tener que coger un autobús a las 7 de la mañana en Ordes (a unos 30 kilómetros de la capital gallega) para entrar en aulas a las 9 horas y un servicio que sí existía.

"Estamos hablando de propuestas para el día a día, de propuestas para mejorar la vida de los jóvenes. Los líos madrileños no les interesan a los jóvenes y no van a estar nunca en el discurso del BNG", dijo, por su parte, Dani Castro, antes de un acto en el que también se planteó la inclusión y generalización del uso del gallego en los estudios universitarios. A este respecto, la secretaria xeral de Galiza Nova ha defendido que hay que dar "garantías" en los derechos lingüísticos de todos los estudiantes, consciente --añadió-- de que no se puede obligar a dar las clases en un idioma, pero sí hacer posible que todos los académicos conozcan la lengua propia.