El BNG acusa a Rueda de "premiar" al exconselleiro Villares tras elegirlo para ser delegado de la Xunta en Lugo

Archivo - La portavoz de Facenda del BNG en el Parlamento, Noa Presas, en rueda de prensa, a 14 de noviembre de 2025. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de feminismo e igualdad del BNG en el Parlamento de Galicia, Noa Presas, ha denunciado este lunes que el presidente gallego, Alfonso Rueda, haya decidido "premiar" al exconselleiro Alfonso Villares tras elegirlo como nuevo delegado de la Xunta en Lugo, a pesar de las "acusaciones tan graves que tiene a sus espaldas".

En concreto, Villares ha sido elegido para ser el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo, después de que su causa por supuesta agresión sexual haya quedado archivada, de ello ha informado Rueda en el Consello de la Xunta de este lunes.

El presidente de la Xunta ha recordado que Villares "dimitió por una acusación que la justicia acabó archivando" --en relación a la denuncia presentada por una conocida presentadora--, por lo que "ahora retoma su carrera política" como delegado en Lugo.

En este contexto, Presas ha criticado que, en lugar de pedir disculpas a las víctimas, la Xunta haya optado por otorgar este cargo a Villares. La diputada nacionalista ha hecho hincapié en que el sobreseimiento de la causa es "provisional" y ha recordado que en el proceso judicial "no se niegan los hechos, ni se declara que esta persona sea inocente".

Para el Bloque, este movimiento supone "el colmo del posicionamiento contrario a las víctimas de violencia machista" y, ante lo que considera un nombramiento "absolutamente lamentable desde todos los puntos de vista", la organización nacionalista ha concluido que no puede hacer más que reprobar formalmente la designación de Villares para el cargo en Lugo.