BNG afea que el Gobierno de Rueda "favorece a las empresas" y "no aporta soluciones a los problemas reales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de llevar dos años "favoreciendo el negocio de un puñado de empresas, sin aportar soluciones a los problemas reales" que le preocupan a los gallegos.

En un audio difundido a los medios de comunicación, Rodil ha hecho balance de la legislatura de Rueda, asegurando que es un PP "instalado en el ruido y en la crispación". "Va a pasar a la historia por ser el más antigallego y centralista, siempre servil a las órdenes del PP de Madrid en contra de los intereses de los gallegos", aseguró la diputada del Bloque.

Así, ha indicado que prueba de esto es el rechazo del Gobierno del PP a la condonación de la deuda negociada por el BNG en el acuerdo de investidura. Más de 4.000 millones de euros que podrían "servir para mejorar los servicios públicos, cada vez más deteriorados".

En este sentido, Olalla Rodil ha criticado la negativa de Rueda a negociar un sistema de financiación justo para Galicia, a través de un concierto que le dé a los gallegos la llave de su dinero.

Para la diputada del BNG, desde la celebración de las últimas elecciones gallegas se ha dejado claro que el estilo de Rueda es el de un Gobierno que "trabaja para un puñado de empresas amigas del PP", a las que "se le pone en bandeja los recursos y la riqueza de Galicia para que puedan seguir aumentando sus beneficios".

Concretamente, la nacionalista galega se ha referido al "boom eólico depredador, pensado para favorecer los intereses de las eléctricas", o las políticas hechas para "beneficiar al lobby del eucalipto".

"Aunque el ejemplo más claro es el de Altri, en Palas de Rei. El Gobierno del PP fue el gran impulsor de este proyecto absolutamente perjudicial para Galicia", ha remarcado, ampliando que si finalmente no se llega a material será "gracias a la masiva movilización vecinal y social".

"TRABAJA DE ESPALDAS A LA GENTE"

La viceportavoz del BNG en el Parlamento ah afeado el "triunfalismo" del mandatario autonómico a la hora de hacer balance de un Gobierno que, insiste, "trabaja de espaldas a la gente y sin atender sus problemas reales".

En esta línea, se ha referido a la situación que atraviesa la sanidad pública, con la Atención Primaria "en estado crítico", listas de espera de hasta quince días para ver a un médico o "11.000 niños sin pediatra asignado". Además, también ha aludido al "fracaso de su gestión" en materia de vivienda, siendo hoy el "principal factor de exclusión social".

"Es imposible poder pagar el alquiler, cada vez más caro en este País, entre otras cosas porque el Partido Popular dinamitó durante los últimos dieciséis años la política social de vivenda", ha enfatizado.

A mayores, Rodil ha citado la situación del sistema de dependencia, con el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "colapsado y listas de espera inadmisibles" que "favorecen a las empresas, como ocurre con las residencias".

En contraposición, la nacionalista galega ha remarcado el trabajo de su formación, que después de "alcanzar el mejor resultado en las últimas elecciones", continúa trabajando como alternativa de Gobierno, "cada día con más ilusión y fuerza para dar respuesta, soluciones y esperanza a los gallegos".