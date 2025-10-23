El BNG califica al PSOE de "hipócrita" y le exige que rectifique y retire las enmiendas a la ley del traspaso de la AP-9

Archivo - El diputado del BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 15 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso decide hoy si tramita una propuesta del PP para reformar la Ley de Elector - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha calificado al Partido Socialista de "hipócrita" por negar a Galicia el traspaso de las titularidad de la AP-9 y le ha exigido que rectifique y retire las enmiendas a la ley que tramita el Congreso.

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios el diputado en la Cámara baja, Néstor Rego, después de que trascendiese que el Partido Socialista plantea en las enmiendas transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia competencias relacionadas con la gestión de la Autopista del Atlántico, la AP-9, pero no la titularidad de la infraestructura.

Para el diputado del BNG se trata de una "muestra más de como los partidos estatales dicen una cosa en Galicia y hacen la contraria en Madrid". "Una vez más, el partido que gobierna en el Estado vuelve a hurtar la voluntad popular gallega: pasó con el PP y está pasando con el PSOE", denuncia Néstor Rego.

Pese a ello, la organización nacionalista se compromete a "seguir trabajando hasta conseguir una AP-9 gallega y libre de peajes por muchos palos en las ruedas que las fuerzas estatales intenten poner".

Además, pone en valor que el BNG consiguiese que se desbloquease la tramitación de la ley y terminasen los plazos para la presentación de enmiendas e insta al resto de fuerzas a respetar la unanimidad del Parlamento de Galicia.